«Una rata»: Funan a Camila Recabarren por arrancarse sin pagar el arriendo

Recientemente, una de las figuras más queridas de la farándula chilena está siendo funada a través de redes sociales. Se trata de la mismísima Camila Recabarren, quien fue denunciada por una chilena radicada en Estados Unidos llamada Daniela López.

La chiquilla denunció a la «MasterChef Celebrity» y Miss Chile por no pago de arriendo y una entrega de inmueble en pésimas condiciones. «Ayúdenme a funar a Camila Recabarren. La rata se fue sin pagar el arriendo y dejó el departamento todo sucio», comenzó reclamando López.

Además, la chiquilla agregó a la funa: «quebró cosas y lo dejó en mal estado. La terrible Miss Chile, se fue como rata sin pagar 1.300 dólares. No pagó agua ni luz», aseguró en conversación con Página 7.

Una grave denuncia

Según detalló López, Camila Recabarren llegó a su vida repentinamente, con la excusa de aprender sobre artesanía. «Cuando ella llegó yo no tenía pieza, pero le pasé mi cama y yo dormí en un colchoncito de bebé. Pasaron los días y se desocupó una pieza. Se la arreglé para ella y su hija», agregó.

Sin embargo, todo habría cambiado cuando Daniela López tuvo que viajar de sorpresa. Fue así que contó que cuando regresó al país, en su casa: «estaba todo abierto, sin llave, y literal la cagada en la casa. Todo sucio, lleno de chelas por todos lados», y no «había nadie».

Una verdadera desfachatez

Posteriormente, la chiquilla comentó que: “Como llegué de sorpresa y pregunté si tenían el dinero y dijeron no, Bastián (amigo de Camila) se fue ese mismo día de aquí. Pero a Camila no le dije que se fuera, al contrario, le dije ‘mira, quédate hasta fin de mes. No te voy a echar con tu hija’”.

Luego de esto, López fue a golpear la puerta de Recabarren y preguntó «si los ayudaba a ordenar la casa» y dijo «que no porque estaba con su hija ocupada. Miro hacia adentro y ella tenía todo empacado para irse. Ahí le pregunté si es que se iba y me dijo que sí y me cerró la puerta en la cara».

Finalmente, Daniela López denunció que Camila Recabarren aún no lo paga los más de mil dólares que le debe y que más encima; arrendó el lugar a otra persona para su propio beneficio. La ex-Miss Chile aún no responde a la polémica.