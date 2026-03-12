¿Cerrando ciclos?: Emilia Dides revela inesperado giro que le quiere dar a su carrera profesional

Uno de los nuevos rostros que han marcado el espectáculo chileno es, sin dudas, Emilia Dides. Si bien ya había estado en TV abierta por su participación en “Rojo”, fue en el Miss Universo cuando llegó su reconocimiento.

La influencer fue la elegida para representar a Chile en el 2024 para el Miss Universo, donde quedó en el top 12 de las favoritas, hazaña que no se había visto desde hace años dentro del mundo de la belleza.

Es ahora que, con su participación en diferentes eventos y festivales del país, Dides decide cerrar un ciclo y abrir las puertas a nuevos espacios para su carrera profesional.

La decisión de Dides

Recordemos que, además de tener su faceta en el modelaje, su pasión por la música la llevó a tener una gran voz que hasta dejó huella en el Miss Universo, donde cada que se presentaba decía “Chile” con un tono agudo y entonado.

Pero todo eso quedó atrás y ahora quiere dar un giro a su vida, revelando su firme intención de entrar al mundo actoral. La modelo recordó cuando niña que “recreaba escenas dramáticas” y aseguró buscar interpretar el personaje de la villana.

Fue en su reciente participación del programa “Te lo Cedo”, donde contó que desde hace tiempo siente curiosidad por la actuación y que actualmente ese interés ha vuelto a tomar fuerza.

En ese contexto, recordó que su gusto por interpretar personajes surge desde su infancia: «Nace de muy niña, yo le decía, mamá, ¿te puedo actuar que me robaron?. Y mi mamá me decía, ya, bueno».

Lejos de ser la heroína, Emilia apuesta por el lado oscuro. “¿Sabes por qué me dicen a mí que soy la villana? Por mi mirada”, reveló.

Según explicó, interpretar a una antagonista sería un paso clave en su carrera. “Sería un real personaje, un desafío muy importante para mí. Si lo hago, lo haría increíble”, mencionó Dides.

Las polémicas de su pareja, Sammis Reyes

A pesar de que Dides está enfocada en su faceta como madre, su pareja y padre de la bebé, Sammis Reyes, se ha tomado las noticias de la farándula chilena, y no por buenas acciones.

Según comentaron los periodistas Paula Escobar y Hugo Valencia en el podcast “Quién Es Uno”, la familia de la modelo estaría preocupada por los comportamientos de Sammis Reyes, luego de haber protagonizado un intenso cruce con Cuco Cerda en una fiesta en Viña del Mar.

Es así como los periodistas señalaron que el entorno cercano de Emilia no vería con total tranquilidad la relación que lleva con el deportista. “Estarían un poco preocupados por la relación de la Emilia por los comportamientos del muchacho (Sammis Reyes) en sí”, dijeron.

De acuerdo con la periodista, dentro de la familia de la cantante se piensa que el carácter fuerte y polémico del ex NFL podría terminar impactando negativamente la imagen de Dides.

Incluso, el ex jugador está vetado de cualquier evento que realice la productora Bizarro, luego de haber agredido a unos trabajadores de la empresa, según contó la periodista de espectáculos, Ceci Gutiérrez.

