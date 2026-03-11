Estos son los nombres que más suenan para reemplazar a Julio César Rodríguez tras inesperada renuncia

Tras la sorpresiva renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión el pasado seis de marzo, ya surgen los nombres que reemplazarían al comunicador en el matinal de CHV, Contigo en la mañana.

El retiro inesperado de JC ocurre tras 13 años conduciendo el canal. Las razones apuntan a diferencias profesionales con los nuevos dueños de Chilevisión. Sin embargo, cumplirá su rol hasta el último día de este mes.

La noticia fue confirmada por el propio comunicador en una entrevista exclusiva en el programa “Hay que decirlo», enfatizando en que quiere ir en busca de nuevos horizontes.

«Sentí que cumplí con una etapa… es justito el momento para tener mis propias cosas», dijo durante la conversación con los conductores del programa.

Los panelistas que reemplazarían a JC Rodríguez

Quedando sin rostro el matinal de CHV, los rumores de posibles reemplazos para el conductor no se han hecho esperar. Según información dicha durante el programa Sígueme de TV+, el canal ya estaría en busca de quien acompañará a liderará el espacio matutino.

Julián Elfenbein

Es uno de los que más suena en los pasillos del canal. Como rostro histórico y con contratos vigentes en el área de entretenimiento, su regreso al bloque matinal sería una movida esperada.

Tiene una trayectoria de casi 28 años, conocido por conducir exitosos programas de concursos y estelares en CHV y TVN. Pasapalabra, Talento Chileno o Factor X son algunos de los espectáculos que condujo.

Su carisma y versatilidad lo han galardonado como uno de los mejores animadores de los medios chilenos.

Eduardo De la Iglesia

El periodista es panelista del matinal y ha logrado posicionarse como una carta de renovación, ganando terreno en las pantallas de la TV gracias a su versatilidad.

Para el canal, optar por De la Iglesia sería ir por un perfil más periodístico pero cercano, capaz de liderar el proyecto.

Roberto Cox

Finalmente, surge el nombre de Roberto Cox.

A pesar de su gran desempeño durante CHV, surge la duda de si su perfil es el adecuado para protagonizar una conducción frente a la competencia matinal de todos los días. Los rumores indican que el canal optaría por fortalecer su rol en esta nueva etapa.

Por otr lado, a través de redes sociales, el animador agradeció los años de aprendizaje, pero no ocultó que su salida es un guiño a la nueva gestión. “Al dejar el canal dejo un pedazo de mi corazón, pero también entiendo que este es el momento de otros”, mencionó Julio César Rodríguez.

