¿Lluvia en la Región Metropolitana? Jaime Leyton sorprendió en Mega tras adelantar cuándo bajarían las temperaturas en Santiago En la mañana de este miércoles, el meteorólogo de Mega entregó el pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo bajarán las temperaturas en la capital ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.