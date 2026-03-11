“Ellos me echaron”: Disley Ramos cuenta la verdad de su separación con “Los Kbros”

Disley Ramos, actual participante del programa Fiebre de Baile, decidió romper el silencio y confesar la verdad tras su abrupta desvinculación con “Los Kbros”, el grupo de comedia al cual pertenecía, donde subían videos de humor a las redes sociales.

Fue en esos populares reels donde Ramos saltó a la fama y logró llegar a la televisión integrándose a diversos programas como Top Chef VIP o el reality Mundos Opuestos.

Sin embargo, en un repentino momento Disley dejó de aparecer en los videos de “Los Kbros”, surgiendo diversas teorías sobre su salida del grupo.

La verdad tras salida de Disley

Durante la emisión de “El podcast de Sarah”, la creadora de contenidos ahondó sobre los rumores y contó la firme. “Ellos me echaron”, dijo sin tapujos.

“Algunos dicen que tuvo que ver con tu ex pareja, que participaba en los vídeos y te habría sido infiel. Y otro que simplemente se te subió la fama después de Top Chef VIP, que no lo creo… ¿Verdadero o falso?”, preguntó Tanza Valero, quien entrevistaba a Ramos.

A lo que la influencer respondió con toda la sinceridad: “Las dos son falsas. No fue por mi ex pareja y tampoco porque yo me haya ido. Ellos me echaron a mí, pero ellos no querían estar conmigo porque no querían que hiciera tele. Entonces no compatibilizaba con ellos”.

A su vez, Tanza le preguntó si habían más mujeres o si solo era un grupo de hombres. Ramos explicó que “la otra que participaba, que era Pauli, ahí no tenía voz ni voto tampoco”.

“Yo era la única que peleaba. Cuando había discusiones, yo sí era más pará. Discutíamos y discutíamos harto, pero yo a un punto ya me aburrí también, como de eso. Y no, no querían que participaran en tele y pasaron unas situaciones más complicadas al final con ellos”, reconoció.

En esa misma línea, habló de los requisitos que el grupo le ponían para poder seguir trabajando en “Los Kbros”:

“Querían que yo en el fondo firmara un contrato con ellos y que en ese contrato ellos tenían el porcentaje mayor de ganancia y yo tenía el menor de ganancia de las cosas que yo hiciera”, mencionó, añadiendo que dentro del contrato tampoco podía participar en eventos, ni trabajar nunca más en televisión.

Finalmente, la ex chica reality dijo que “la gente entendió que yo me fui porque me gustó la fama y nunca fue así. De hecho yo siempre quise estar con ellos y me gustaba lo que hacía con ellos y los sigo encontrando talentosos”, cerró.

