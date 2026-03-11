OMODA | JAECOO y Amigo de Artistas se juntan para llevar música y tecnología a Lollapalooza Chile 2026

OMODA | JAECOO sigue consolidando su presencia en Lollapalooza Chile 2026 con una propuesta que no se limita únicamente a la exhibición de vehículos. Sino que apuesta por experiencias memorables que conectan con nuevas audiencias mediante la música, la tecnología y el entretenimiento. En este sentido, la marca concretó una alianza con Amigos de Artistas, banda nacional con gran proyección, que destaca por su rápido crecimiento y su fuerte conexión con el público joven.

Como parte de esta colaboración, la agrupación se presentará este domingo a las 19:00 horas en el lounge de OMODA | JAECOO. Instancia en la que interpretarán sus populares temas en un show íntimo y exclusivo para los asistentes. De este modo, la marca refuerza el espíritu innovador y cercano que busca transmitir durante el festival.

La alianza de OMODA | JAECOO con Amigos de artistas

La alianza se construyó durante los últimos meses a través de distintas acciones de contenido y experiencias. Por ejemplo, se realizaron live broadcasts junto a la agrupación, donde se sortearon entradas para Lollapalooza Chile entre sus seguidores, generando interacción y acercando la experiencia del festival a su comunidad digital. Además, la marca desarrolló una entretenida experiencia de carpool karaoke, aprovechando una de las innovaciones del JAECOO 5, SUV que incorpora un sistema de karaoke integrado a bordo, transformando cada trayecto en una instancia de entretención y conexión.

Esto no es todo. También se suma el auspicio de OMODA | JAECOO al side show de Amigos de Artistas, que se realizará el miércoles 11 de marzo en Subterráneo. Jornada pensada para vivir la música en un formato cercano y exclusivo. En esta ocasión, la marca invitará a influencers, creadores de contenido y amigos a ser parte de una experiencia única. De esta manera, se refuerza su vínculo con el mundo de la música y la cultura.

Con esta alianza, la marca sigue reafirmando su compromiso por crear experiencias que conecten con las nuevas generaciones desde un lugar auténtico. Donde la innovación, el diseño, la tecnología y la cultura pop convergen de manera natural.

La presencia de la marca en Lollapalooza Chile tiene la finalidad de ser parte de los momentos que importan. Además, acompañar al público en espacios donde la emoción, la creatividad y la energía se viven en primera persona.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google