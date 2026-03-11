Princesa Alba, Alanys Lagos, Américo y más artistas se presentarán en la Expomimbre 2026: conoce la fecha y cartelera completa del evento
La Expomimbre 2026 contará con grandes shows musicales y de comedia. Revisa todo lo que debes saber del evento.
Faltan pocos días para que se desarrolle la Expomimbre 2026 en Chimbarongo. Esperado evento que contará con shows musicales, rutinas humorísticas, sabores típicos y toda la tradición patrimonial de la zona.
Vale señalar que esta es una instancia gratuita y abierta para toda la familia.
Esta nueva versión del evento que se llevará a cabo entre el 13 y 15 de marzo, se posiciona como uno de los panoramas más relevantes de la Región de O’Higgins. Esto debido a su ubicación en la Plaza de Armas de la comuna.
Además, Expomimbre 2026 atrae gente de la provincia de Colchagua y la Región Metropolitana.
Y este año, el evento cuenta con una gran particularidad. El recinto contará con stands compuestos en un 100% por artesanía y artículos de elaboración propia.
Asimismo, se se realizará el concurso que definirá a los artesanos que representarán a Chile en el próximo Festival Mundial de Tejeduría en Polonia.
Los artistas que se presentarán en Expomimbre 2026
El evento contará con una variado cartel de artistas para cada jornadas. Y en el escenario principal, se presentarán reconocidos cantantes, bandas, humoristas,espectáculos infantiles y talentos locales.
El viernes, a las 20:00 horas se presentará la Escuela Folclórica Tierra Cuequera y Flor Luna. En tanto, desde las 21.00, el talento local de Santa Cachucha abrirá paso al humor de Cebolla y Bodoque, la música Princesa Alba, mientras que el cierre estará a cargo de Prófugos.
El sábado, los shows iniciarán a las 21:00 hora. En esta instancia, se mezclará tradición y comedia. Se presentará el Ballet Folclórico de Chile (Bafochi), el artista local Joaquín Salinas y el reconocido humorista, Paul Vásquez, El Flaco. Mientras que el broche musical de esta velada lo pondrán Vicente «Charro» Morales y Alanys Lagos.
Por otro lado, el domingo se vivirá una jornada familiar que a las 18:00 horas tendrá el show del Perro Chocolo. Posteriormente, a las 21:00 horas, la última noche folclórica y tropical contará con la Academia de cueca Entre Nieblas, Son Sabor y Voces de Vinilo, que prepararán el cierre que estará a cargo del reconocido cantante nacional Américo.
Además, los presentes de la Expomimbre 2026 podrán ser parte de talleres de tejeduría en mimbre para niños y adultos, además de recorrer sitios emblemáticos de Chimbarongo mediante tours gratuitos.
