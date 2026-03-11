Princesa Alba, Alanys Lagos, Américo y más artistas se presentarán en la Expomimbre 2026: conoce la fecha y cartelera completa del evento

Faltan pocos días para que se desarrolle la Expomimbre 2026 en Chimbarongo. Esperado evento que contará con shows musicales, rutinas humorísticas, sabores típicos y toda la tradición patrimonial de la zona.

Vale señalar que esta es una instancia gratuita y abierta para toda la familia.

Esta nueva versión del evento que se llevará a cabo entre el 13 y 15 de marzo, se posiciona como uno de los panoramas más relevantes de la Región de O’Higgins. Esto debido a su ubicación en la Plaza de Armas de la comuna.

Además, Expomimbre 2026 atrae gente de la provincia de Colchagua y la Región Metropolitana.

Y este año, el evento cuenta con una gran particularidad. El recinto contará con stands compuestos en un 100% por artesanía y artículos de elaboración propia.

Asimismo, se se realizará el concurso que definirá a los artesanos que representarán a Chile en el próximo Festival Mundial de Tejeduría en Polonia.

Los artistas que se presentarán en Expomimbre 2026

El evento contará con una variado cartel de artistas para cada jornadas. Y en el escenario principal, se presentarán reconocidos cantantes, bandas, humoristas,espectáculos infantiles y talentos locales.

El viernes, a las 20:00 horas se presentará la Escuela Folclórica Tierra Cuequera y Flor Luna. En tanto, desde las 21.00, el talento local de Santa Cachucha abrirá paso al humor de Cebolla y Bodoque, la música Princesa Alba, mientras que el cierre estará a cargo de Prófugos.

El sábado, los shows iniciarán a las 21:00 hora. En esta instancia, se mezclará tradición y comedia. Se presentará el Ballet Folclórico de Chile (Bafochi), el artista local Joaquín Salinas y el reconocido humorista, Paul Vásquez, El Flaco. Mientras que el broche musical de esta velada lo pondrán Vicente «Charro» Morales y Alanys Lagos.

Por otro lado, el domingo se vivirá una jornada familiar que a las 18:00 horas tendrá el show del Perro Chocolo. Posteriormente, a las 21:00 horas, la última noche folclórica y tropical contará con la Academia de cueca Entre Nieblas, Son Sabor y Voces de Vinilo, que prepararán el cierre que estará a cargo del reconocido cantante nacional Américo.

Además, los presentes de la Expomimbre 2026 podrán ser parte de talleres de tejeduría en mimbre para niños y adultos, además de recorrer sitios emblemáticos de Chimbarongo mediante tours gratuitos.

