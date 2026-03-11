«Decidimos separar nuestros caminos»: Reconocida pareja del espectáculo nacional impacta tras confirmar ruptura

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha dado mucho que hablar en el mundo del espectáculo. Resulta que una popular pareja tomó la decisión de ponerle fin a su relación.

Se trata del streamer Gastón Guerrero, más conocido como «Julitroz» y Scarlette Gálvez, conocida como «Eskarcita».

Eskarcita confirma quiebre con Julitroz

Desde hace un tiempo que los seguidores de la joven empezaron a notar algunas pistas de un posible quiebre. Últimamente no había compartido registros junto a Julitroz en redes sociales y ya existían rumores de ruptura amorosa.

Al ver que la pareja ya no compartía registros de momentos juntos en sus perfiles, las especulaciones empezaron a crecer.

Y durante la jornada de este martes Eskarcita le puso fin a los rumores y confirmó el quiebre.

La exparticipante de Mundos Opuestos se sometió a la popular dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, donde recibió una consulta directa sobre su estado sentimental.

«¿Estás soltera? ¿Ya no sigues con Julitroz?», le preguntaron a Scarlette Gálvez.

Frente a esto, la joven respondió: «Sí, hace un tiempo ya que decidimos separar nuestros caminos».

De todos modos, la exchica reality aseguró que el quiebre fue en buenos términos. «Todo en buenos términos y agradezco lo vivido», expresó.

Es importante mencionar que hace un tiempo Eskarcita y Julitroz y habían tenido un quiebre. Este fue durante el paso de la influencer en el reality Mundos Opuestos.

Y luego de su salida del programa de telerrealidad optaron por intentarlo nuevamente. Sin embargo, recientemente decidieron tomar caminos diferentes y terminaron su relación.

