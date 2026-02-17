«Métanse en su vida…»: Eskarcita estalló tras comentarios de su relación luego de fugaz vínculo con compañero en Mundos Opuestos

Eskarcita utilizó sus redes sociales para mostrar su celebración del Día de San Valentín, este pasado 14 de febrero. La influencer compartió románticas postales junto a Julitroz, reconocido streamer y pareja de la chica reality.

La publicación se llenó de comentarios positivos, sin embargo, también aparecieron muchos críticos, que se descargaron con duros mensajes contra ambos. Esto, producto de las acusaciones que se hicieron en su momento a Eskarcita, durante su tiempo en Mundos Opuestos.

Eskarcita estalló tras comentarios de su relación luego de fugaz vínculo con compañero en Mundos Opuestos

Con una publicación en su Instagram, Eskarcita compartió fotos de su fin de semana romántico junto a Julitroz. Las redes no perdonaron, y los usuarios comenzaron a criticar a la ex Gran Hermano.

Cabe recordar, que esto se debió a las acusaciones de infidelidad que se le hicieron a Eskarcita hace un tiempo. Esto, cuando entró a Mundos Opuestos, mientras era pareja de Julitroz. Sin embargo, llamó la atención en las redes los acercamientos que tuvo con su compañero Alan Didier en el encierro.

Su compañero, Alan, aseguró en su momento que eran «amigos con ventaja«. Tras esto,el propio Julitroz reaccionó tristemente ante la situación. Sin embargo, una vez que Eskarcita salió del reality, retomaron su relación.

A través de sus historias de instagram, Eskarcita se refirió a la situación, pero primero, comentó: «Qué lindo lo pasamos este fin de semana, te amo».

«Nunca dije ni me referí al tema, pero me tienen PODRIDA con sus comentarios, si estamos juntos es cosa nuestra, no de ustedes», expresó la chica reality.

Para cerrar, disparó: «Métanse en su vida. Gracias a la gente que comenta cosas lindas y nuestros cercanos que están ahí, pero suelten el tema que nosotros estamos juntos y amándonos mucho, su mala onda guárdensela«.

