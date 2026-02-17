“Estaban muy molestos”: Di Mondo confiesa fuerte discusión con Julio César y Fran García-Huidobro en Primer Plano

La reciente entrevista que entregó Di Mondo en Primer Plano, reveló detalles acerca de su diagnóstico de VIH y la polémica judicial con Mega. Tras esto, el rostro de televisión fue invitado al programa Zona de Estrellas. Es ahí, que confiesa haber vivido un tenso cruce entre Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro al final del programa, por lo que no salió al aire.

Durante la conversación en Zona de Estrellas, Di Mondo repasó los hechos que le impidieron entrar al reality “El Internado”, donde acusó discriminación al no poder ser partícipe del programa.

Así comenzó todo

Entre palabras, Di Mondo habló de lo ocurrido después de cerrar Primer Plano sobre el trato que tenían para la entrevista. El socialité entraría para aclarar su ingreso frustrado al reality. “Le digo a JC Rodríguez que el pacto que nosotros teníamos era que yo iba a entrar, para aclarar ciertas cosas y no nos dejan entrar”, dijo.

Después de eso, es cuando surge la discusión:

“Y Julio dice ‘bueno, así es la tele y hay timing’. Y Fran se mete y me dice ‘oye, esto no es una tribuna, esto es espectáculo’”, confesó.

Tras ser consultado por sus sensaciones al salir del programa, Di Mondo aclaró que “había mucha tensión” con los animadores.

«Yo siempre trato de calmar, porque Julio se estaba enojando, Felipe se estaba enojando, se metió la Fran y yo traté de apaciguar, eso fuera de cámaras. Pero estaban muy molestos», retomó el influencer.

En esa misma línea, mencionó que, probablemente, “hubo alguna conversación entre Mega y Chilevisión por la situación, porque se notaba. Se notaba desde el momento en que llegamos que había tensión”.

Ante el descargo, Di Mondo aseguró que el comunicado de Mega es mentira, acusando al director ejecutivo del medio. «Mega entrega un comunicado que es mentira, y cuando dije lo de Patricio Hernández, era básicamente porque él siempre se estaba excusando y nunca haciéndose responsable de nada», aclaró.

