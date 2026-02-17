Le ofrecieron ir a la Gala de Viña: Di Mondo reveló el llamado que recibió de Mega para no dar entrevista en Primer Plano

Este domingo Di Mondo dejó la grande con su entrevista en Primer Plano. El socialité reveló todos los detalles sobre su salida del reality El Internado, donde no alcanzó ni siquiera a entrar.

Cabe recordar que inicialmente Di Mondo había declarado que su problema con Mega era por irregularidades en la Visa para trabajar en Perú, e incluso realizó una demanda. Ahora, reveló que fue algo mucho más grave.

El socialité reveló en Primer Plano que padece VIH, e indicó que producto de esta revelación, desde Mega habrían presionado para que saliera del reality. «Me motiva no sólo por mí, sino porque siento que Mega violó algunos de mis derechos. Me discriminaron y me trataron como mierda«, contó en aquella ocasión.

Di Mondo reveló el llamado que recibió de Mega para no dar entrevista en Primer Plano

Ahora, tras el comunicado que emitió Mega, desmintiendo la información, Di Mondo volvió a responder. Este lunes, el fashionista estuvo en Zona de Estrellas, para contar más detalles sobre la polémica.

En conversación con el panel, Di Mondo soltó la bomba: «Como ya se había filtrado que yo iba a estar en Primer Plano… el día sábado a mediodía, un ejecutivo de Mega me llama y básicamente me pide hacer una tregua de yo no hacer la entrevista y que ellos arreglarían para que yo fuera a la Gala de Viña«.

Respecto a por qué reveló esa información, Di Mondo señaló: «¿Sabes por qué menciono eso? Porque ese comunicado estaba listo y Mega se demora horas y días para responder, pero ese comunicado lo tenían antes«.

Esto, luego de que el comunicado de Mega saliera a la luz en la noche del domingo, mientras estaba siendo transmitida la entrevista con Di Mondo al mismo tiempo.

