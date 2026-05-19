A partir del 1 de mayo está rigiendo la restricción vehicular en Santiago. Medida que busca cuidar el aire de la contaminación y que provoca que diversos automóviles no puedan circular en Santiago.

La iniciativa rige en meses de otoño e invierno que es cuando más empeora la calidad del aire. Además, es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Vale señalar que la restricción vehicular se aplica de lunes a viernes, entre 07:30 y 21:00 horas, excepto feriados.

Restricción vehicular en Santiago 2026: estos vehículos no pueden circular este miércoles 20 de mayo

Aquellos vehículos que no pueden circular durante la jornada de este miércoles 20 de mayo son aquellos que tienen patentes que finalizan en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011 con restricción vehicular: 2 – 3.

Automóviles no catalíticos que no tienen sello verde: 4 – 5 – 6 – 7.

Motocicletas de antes del 2002: 4 – 5 – 6 – 7.

Motocicletas inscritas desde 2002 hasta septiembre de 2010: 2 – 3.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 4 – 5 – 6 – 7.

Transporte de carga que no cuentan con sello verde: 4 – 5 – 6 – 7.

Es importante dejar en claro que la restricción vehicular rige en toda la provincia de Santiago y se incluyen las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Además, en el caso de los vehículos que no tienen sello verde, estos no pueden ingresar al anillo de Américo Vespucio, independiente del último dígito de su placa patente.

En este sentido, resulta relevante que la gente esté pendiente a la restricción vehicular para cuidar la calidad del aire y evitar multas. Las sanciones por no respetar la normativa se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale aproximadamente a desde $70 mil a $90 mil.

Por otro lado, para revisar más información sobre la medida puedes revisar el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

También te podría interesar: ¿Lluvia en la RM?: Jaime Leyton sorprende tras responder sobre las posibilidades de precipitaciones en la capital

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google