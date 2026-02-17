Morat anuncia su regreso a Chile con «Ya Es Mañana World Tour»: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

La banda colombiana Morat confirmó su esperado regreso a Chile con un concierto en el Movistar Arena. El grupo, considerado uno de los máximos referentes del pop rock en español de la actualidad, volverá al país como parte de su gira “Ya Es Mañana World Tour”, tras un 2025 que marcó un antes y un después en su carrera.

Cabe recordar que su última visita al país ocurrió en octubre de 2025, con un concierto en la Quinta Vergara. Mismo escenario que la banda pisó en febrero del mismo año, con su presentación en el Festival de Viña del Mar 2025.

Morat regresa a Chile en su mejor momento, tras conseguir uno de los logros más importantes de su carrera. Esto, ya que la banda obtuvo en 2025 su primer Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” gracias a su disco “Ya es Mañana”, el que justamente le da el nombre a su gira mundial.

En cuanto a su próxima presentación en Chile, Morat promete una experiencia integral en vivo. Combinando narrativa musical, una puesta en escena cuidada al detalle y una conexión genuina con el público, lo que ya se ha convertido en la identidad de la banda.

Morat en Chile 2026: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Morat anunció su regreso a Chile con «Ya es Mañana World Tour«. La banda originaria de Bogotá se presentará en el Movistar Arena, el martes 8 de septiembre de 2026.

Las entradas se podrán conseguir a través del sitio web de Puntoticket, en dos etapas. Primero, la preventa, que comenzará este viernes 20 de febrero a las 10:00 am.

Luego, la venta general comenzará el domingo 22 de febrero a las 10:30 am, o cuando se agote el stock de la preventa. Por lo que para conseguir entradas para Morat, deberás estar atento a la página web de Puntoticket.

