Participante de El Internado reveló abuso en la infancia y compañera lanzó insensible respuesta: «Me importan tres carajos tu vida»

Créditos: mega.tv en Instagram

En el más reciente capítulo de El Internado se vivió un momento de alta tensión. Todo comenzó tras la discusión entre Akemi Nakamura y Camila Nash.

Esto, luego de que Camila Nash acusara a su compañera de haber tenido contactos bastante cariñosos con Fernando Solabarrieta, lo que él negó tajantemente. Esto, ya que supuestamente no habría salido en las cámaras, y podía meter en problemas al periodista deportivo, en su matrimonio.

Tras esto, Camila Nash se disculpó con Solabarrieta: «Jamás te quise meter en un problema. Ella en su forma de ser es así y no me parece su forma de comunicarse, de ser calienta sopa, de estar tocando siempre sobre la rodilla, de poner manitos en el cuello, y me choca más contigo porque nosotras te respetamos y tú nos respetas a nosotras. Ella es manilarga«.

Participante de El Internado reveló abuso sexual en la infancia

Por su parte, Akemi se vio bastante afectada por la situación, y decidió desahogarse con sus compañeros. Así, llegó hasta donde estaban Luis Mateucci y Karina Jérez (Kari Belén), para contar una traumática experiencia de su infancia.

«A mí casi me viola el padrastro de una amiga mía, ese señor me tomó los pies, me los chupó todos y yo super chiquita, fue horrible de verdad», reveló Akemi a sus compañeros.

Según confesó, es por esto que no podría estar con alguien mayor, como en este caso, Solabarrieta: «Meterme con un señor, me muero del asco… Yo tenía como 12 años, ese día me iba a quedar en la casa de mi amiga. Cuando le comenté a mi mamá, lo mandó a buscar como para matarlo, mi mamá es muy brava, a ella no le importa, ese era el miedo mío«.

El momento de la pelea

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que en el desayuno Akemi llegó a encarar a Agustina, tras apoyar los dichos de Camila Nash: «No te volvás a meter con heridas del pasado. A mí casi me viola un señor, así que es imposible que yo esté con un señor«.

La cruda respuesta de la argentina, impactó a todos: «Si te violan o no te violan me importa tres carajos tu vida. Si sos una busconsita, báncatela».

En ese momento, Kari Belén se metió en la discusión para defender a su compañera: «Con eso no se juega, es algo delicado, es algo super personal, no tienes derecho de decirle si es víctima o no, atrevida, qué te crees, qué sabes tú lo que le dolió a ella a los 12 años, esto no es contenido, es algo personal«.

Sin embargo, Agustina insistió con una brutal respuesta: «Qué me importa«.

