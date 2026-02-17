Junior H en Chile 2026: ¿Cuándo es, cómo comprar entradas y cuál es el valor?

El referente del corrido tumbado, Junior H, anunció oficialmente su primera gira por Latinoamérica bajo el nombre “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”, una serie de conciertos que lo llevará por siete países en menos de tres semanas, marcando el despliegue más ambicioso de su carrera en la región.

Obviamente, Chile no podía quedar fuera, y el artista aterrizará en nuestro país para presentar lo mejor de su repoertorio. Este anuncio llega después de un año extraordinario, en el que el artista acumuló récords en plataformas digitales y agotó entradas en importantes recintos de Estados Unidos y México.

Entre esos hitos destaca su logro en el Hollywood Bowl, donde se convirtió en el artista masculino más joven en vender dos fechas consecutivas, además de superar los 375.000 boletos vendidos en territorio estadounidense.

¿Cuándo es, cómo comprar entradas y cuál es el valor?

La nueva gira comenzará en Bogotá y recorrerá Centroamérica antes de aterrizar en Santiago de Chile.

Cada presentación contará con una producción completamente renovada, una nueva dirección creativa y una escenografía ampliada, además de un repertorio que incluirá éxitos como “Y LLORO”, “ROCKSTAR”, “PIÉNSALO” y “MIENTRAS DUERMES”, junto con adelantos de la próxima etapa musical del artista.

Junior H llegará a Chile este 27 de mayo, con su concierto en el Movistar Arena. Las entradas estarán disponibles a partir de este martes 17 de febrero, a través de la página web de PuntoTicket, y tienen un valor de entre los $34.950 y los $78.638.

