THE LEGEND Chile: Revisa cómo comprar entradas para la obra musical que retrata la vida de Michael Jackson

En un año en que el nombre de Michael Jackson volverá a instalarse en el centro de la conversación cultural global con el próximo estreno de su película biográfica, Chile vivirá una antesala escénica de ese fenómeno internacional.

El 10 y 11 de abril, Centro Parque será el escenario de THE LEGEND – La Historia del Rey del Pop, una obra musical que apuesta por un alto estándar artístico y que no imita al ícono, sino que lo interpreta desde el lenguaje del teatro contemporáneo.

La obra musical que retrata la vida de Michael Jackson

El rol protagónico recae en Sebastián Suárez, quien asume el desafío de encarnar —no imitar— al Rey del Pop en una propuesta que privilegia la actuación dramática por sobre el disfraz.

“El mayor desafío no es bailar como Michael Jackson. Es comprenderlo. Estudiar su fragilidad, su obsesión por la perfección, su complejidad. El trabajo actoral es lo más exigente: encontrar un equilibrio entre honrar su legado y construir una interpretación teatral propia, sin caer en la imitación. No es disfrazarse de Michael; es habitar su historia”, señala Suárez.

Más allá del despliegue técnico y musical, THE LEGEND se presenta como una experiencia familiar que invita a reflexionar sobre la presión de la fama, la salud mental y el poder del arte como herramienta de conexión y trascendencia. La obra propone una lectura contemporánea de un artista que marcó generaciones y cuya influencia continúa vigente.

“THE LEGEND no busca repetir una coreografía ni reproducir un gesto icónico. Nos interesa contar la historia desde el ser humano que existía detrás del mito. Michael fue un artista monumental, pero también un hombre enfrentado a sus propios miedos y exigencias. Esta obra se construye desde esa mirada: comprender cómo se forma una leyenda y cuál es el costo emocional de sostenerla”, explica su director, Gustavo Becerra.

Cómo comprar entradas

El musical tendrá lugar el 10 y 11 de abril en el Centro Parque de Santiago. Podrás comprar entradas a través de la página web de Passline. Los tickets ya están disponibles, y tienen un valor de entre $25.000 y $40.000.

