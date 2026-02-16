“Nos gustamos”: reconocida rostro de TV habló acerca de su vínculo con alcalde Tomás Vodanovic

En varias ocasiones al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha sido vinculado con diferentes rostros del espectáculo. Pero el jefe municipal ha desmentido cada uno de ellos. Durante la reciente emisión de Only Friends de Mega, se reveló que una conocida figura del espectáculo habría salido con el alcalde.

Se trata de Carla Ballero, reconocida rostro de la televisión, quien habría estado vinculada con Tomás Vodanovic. “Tuvimos muy buena onda y todo”, mencionó.

El relato de Carla Ballero

Lo que resultó ser un rumor, terminó siendo falsas acusaciones. Durante la conversación en Only Friends, la actriz contó que el alcalde la había contactado por redes sociales. “Él me buscó”, dijo.

Aunque no pudieron establecer una relación por sus diferencias, sí pudieron conocerse más allá de un saludo. “No, no es verdad. No pinché con Tomás. Tuvimos muy buena onda y todo, pero no daba. No tuvimos una relación”, aclaró la modelo.

Aún así, el alcalde la buscaba por Instagram, donde él le había escrito a la modelo. “Me parecía un tipo muy interesante intelectualmente hablando. Nuestras conversaciones eran muy entretenidas, terminamos siendo muy buenos amigos”, añadió.

Las razones del porqué no funcionó

Según confesó Ballero, el vínculo era más un amor platónico.

“Nos juntamos varias veces, pero nos demoramos mucho en juntarnos, él es muy chico. Tiene 10 años menos que yo, ya era alcalde cuando nos conocimos. Si realmente nos hubiésemos gustado, habríamos terminado siendo pareja. Pero no me gusta exponerlo a él”, comentó.

A pesar de que había una atracción mutua, no llegaron a tener algo más. “Le gustaba como la chica de la TV, era muy gracioso, como un admirador chico”, se refirió al respecto.

“Se acordaba cuando él estaba en el colegio y una de las estrellas que tenía como invitado fui yo. Él era chico y yo ya era famosa. Me miraba como un amor platónico. Cuando nos conocimos era muy nada que ver, es menor que yo, muy buena onda”, finalizó.

Por parte del alcalde, no han habido declaraciones sobre los dichos de la modelo.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google