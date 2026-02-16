«Conoció a mi familia, fue intensa la cosa»: Luis Mateucci reveló detalles desconocidos de su romance con Nicole «Luli» Moreno

La noche de este sábado tuvo lugar un nuevo capítulo de Only Friends en Mega. El estelar de conversación y dinámicas tuvo como invitados a Carla Ballero, Luis Mateucci, Pablo Herrera y Paulina Nin, además del conductor, José Antonio Neme.

En una de las dinámicas, le preguntaron directamente a Luis Mateucci por un antiguo rumor, su relación con Nicole Moreno. Esto, tras viralizarse fotografías entre ambos por allá por el 2019.

Luis Mateucci reveló detalles desconocidos de su romance con Nicole «Luli» Moreno

En la dinámica del programa en la que mostraban imágenes con IA, le tocó el turno a Luis Mateucci. La inteligencia artificial le mostró un video en el que se besaba con Nicole Moreno, y le preguntó a Mateucci: «¿Tuviste una relación con Nicole Moreno?»

Mientras Luis Mateucci intentaba evadir la pregunta, José Antonio Neme fue directo al grano e insistió: «¿Tuviste un romance con Nicole Moreno o no?«.

“Sí, puedo decir que una noche alocada no fue”, respondió Luis Mateucci.

En ese momento, le preguntaron si estuvieron una semana juntos o más, a lo que respondió: «No, más, fue a Argentina, conoció a mi familia»

Ahí, Neme le preguntó si es que «¿La Dani Aránguiz también fue a Argentina?».

Cuando Mateucci respondió que sí, Neme le lanzó otra pregunta potente: «¿Quién fue más importante para ti, Daniela Aránguiz o Nicole Moreno?».

«No hay punto de comparación. La Luli fue mucho más importante… Lo que pasa es que con la Luli fue intensa la cosa. Fueron meses… No, no me enamoré tampoco, pero sí le tuve cariño. Se portó bien conmigo. Yo estaba en Argentina, teníamos amigos en común y ella me dice ‘voy a Argentina’, y pasamos el año nuevo allá, le cayó a todos re bien», explicó.

Respecto a Luli en la intimidad, Luis Mateucci tuvo buenas palabras para ella: «Es re simpática, intensa, pero a mí me gustan intensas, entonces yo las busco de ese estilo, soy intenso también. La conocí cuando arrancaba el tema de fitness», cerró.

