¡Primer cómputo!: Así van las votaciones del público para elegir a los reyes del Festival de Viña del Mar 2026

El Festival de Viña del Mar 2026 está cada vez más cerca y con ello, la elección de los reyes para esta nueva edición del certamen. La votación popular, que está activa mediante el Diario La Hora, ha dado su primer cómputo publicando a los 10 favoritos hasta el momento.

Mediante una publicación de Instagram, se dio a conocer quiénes son los 10 personajes que, si hoy cerrara las votaciones, pasarían a la segunda y última fase de la candidatura.

Los favoritos del público

Con casi medio millón de votos en general, la decisión del público ha tomado protagonismo en esta primera fase de elección. Las representantes más votadas a reina son, hasta ahora:

Skarleth Labra – Representante CHV Karla Melo – Rep. Zapping TV + Prensa Chilena NMIXX – Artista festival Mon Laferte – Artista festival Ignacia Michelson – Rep. Visión Plus TV Karen Doggenweiler – Animadora festival Titi García Huidobro – Rep. Tevex Gloria Estefan – Artista festival Joy – Artista festival Ale Isaacs – Rep. Marga Marga TV + Giro Visual

En tanto el cómputo para rey de Viña, están:

Matteo Bocelli – Artista festival Pablo Chill-E – Artista festival Juanes – Artista festival Fernando Godoy – Animador festival Pastor Rocha – Artista festival Milo J – Artista festival Yandel – Artista festival Paulo Londra – Artista festival Emanuel Noir – Artista festival Diego Pánico – Rep. Todo Se Sabe + Vive

¿Cómo votar?

A través del sitio web de La Hora, aparecerá el banner para poder ingresar a la votación de los reyes del certamen.

Sigues los pasos de inscripción, ingresas tus datos personales y después podrás continuar con la votación hasta el último paso, que es la elección del anillo para la reina del festival.

Este viernes habrá un segundo y último cómputo, antes de conocer a las 10 finalistas para reina y los 10 finalistas para rey del Festival de Viña 2026.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google