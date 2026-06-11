Conmoción por la muerte de querido locutor radial: «Nuestras sentidas condolencias por esta triste pérdida»

Durante esta semana se dio a conocer una lamentable pérdida para el mundo radial. Se trata de la muerte de Héctor Jara Figueroa, conocido locutor radial que era muy popular en la Región de O’Higgins y era conocido como «Tito Yarfi».

Vale señalar que el comunicador lideró el espacio Rinconcito Chileno, de radio Orocoipo de Rancagua por varios años.

Tito Yarfi fue velado durante la jornada de este miércoles en Funerales Paz. En tanto, la misa se llevó a cabo en la mañana del jueves iglesia El Carmen de Rancagua. Posteriormente, fue llevado al cementerio N°1 de la ciudad..

Conmoción por la muerte del locutor radial Héctor Jara Figueroa

La noticia generó gran conmoción y rápidamente fue comunicada por medios locales.

«Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, abuelo, suegro y cuñado», indicaron en redes sociales desde la Radio San Diego de Requinoa.

En tanto, desde TV O’Higgins expresaron en un post: «El locutor era conocido por su amor a las tradiciones campesinas y la música folclórica».

«Extendemos nuestras sentidas condolencias por esta triste pérdida», añadieron.

La publicación de TV O’Higgins generó múltiples reacciones. De este modo, diversos usuarios lamentaron la partida del locutor.

«Me encantaba escuchar su programa. Q.E.P.D.»; «mis condolencias a la familia 🙏»; «Un gran abrazo a la familia en estos momentos difíciles. Mi más sentido pésame»; «Creci escuchando el Rinconcito chileno»; «Lamentable pérdida, que descanse en paz»; «Mis condolencias a su familia, una pérdida para ese lindo espacio radial cultural de folclor chileno», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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