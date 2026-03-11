Conmoción en la televisión chilena: confirman muerte de histórica figura de la televisión chilena y de la época dorada de TVN

Durante la jornada de este miércoles 11 de marzo se confirmó la muerte de Tita Colodro, quien tenía una gran trayectoria en el mundo televisivo.

Colodro fue una destacada productora que trabajó en importantes programas como Estación Buena Onda, El Chapuzón, La tele o yo, El baile en TVN y más. Incluso también participó en el desarrolló del Festival de Viña.

De acuerdo a la información que entregó la familia, Tita Colodro partió en la madrugada de este miércoles. Por otro lado, la causa fue un infarto cerebral en una arteria. Vale señalar que antes de su fallecimiento estuvo un par de días internada.

Vale señalar que el funeral de la periodista titulada en la Universidad de Chile fue programado para hoy miércoles, a las 14:00 horas.

Conmoción por muerte de Tita Colodro

Durante su carrera, la productora estuvo presente en importantes momentos del país, como cadenas nacionales de diversos presidentes y cambios de mando. Además, también vivió situaciones emblemáticas de la televisión chilena, como el cruce de egos entre José Luis «El Puma» Rodríguez y Julio Iglesias en el Festival de Viña del Mar 1981.

Además, Tita Colodro también compartió con reconocidas figuras de la televisión como Felipe Camiroaga, Rafael Araneda, Antonio Vodanovic, Raquel Argandoña, Karen Doggenweiler y más.

Incluso, el actor Jorge Zabaleta ha dado a conocer que la periodista tuvo gran importancia en el inicio de su carrera. En un capítulo de «Socios a la Parrilla» reveló: «Me dice ‘va a haber un taller acá de actuación, sería súper bueno que tú participaras’. Y dije ‘bueno, ya poh’, sin ninguna expectativa. Y ese fue el punto de partida».

Vale señalar que TVN compartió una publicación informando la partida de Tita Colodro, la que recibió múltiples comentarios.

«Un gran talento de nuestra televisión, descanse en paz y gracias por su legado»; «Sin duda una gran pérdida, seguirá brillando donde vaya»; «Gracias Tita por tu talento y tu entrega. Te despedimos con gratitud hacia lo que dejaste en la historia de nuestra televisión», fueron algunos de las palabras de los cibernautas.

