No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Un nuevo problema legal estaría enfrentando la influencer Coté López, quien es dueña de la marca de productos cosméticos y de belleza “Clo”. Esta vez, dos de sus ex trabajadoras la demandaron por incumplimiento de remuneraciones y despido injustificado.

Las mujeres se desempeñaban en el local de su marca Clo en el Mall Marina Arauco. Lo curioso es que el centro comercial también se querelló en contra de la empresaria por una deuda de más de 33 millones de pesos.

Lo que se sabe hasta ahora

Durante el programa de CHV, Plan Perfecto, abordaron la situación tras saber que dos mujeres ex trabajadoras de “Clo” acudieron a la Inspección del Trabajo por su salida de la marca.

En el caso, las ex trabajadoras acusaron a la empresa de Coté López por despido injustificado e incumplimiento de remuneraciones.

A ello se le suma la falta de varios ítems de su contrato, como el incumplimiento en pago de imposiciones, horas extraordinarias y gratificaciones y del tiempo justificado a no cumplirse la causal que es necesidad de la empresa.

El abogado de las querellantes, quien es el comparendo de ambas partes, tuvo lugar la primera quincena de enero. Como la empleadora no asistió, tienen la posibilidad de presentar una demanda.

El panorama complica aún más a Coté, mientras que los rumores de una posible quiebra están en el aire.

Esto, tras las decisiones que ha tomado el último año, como la venta de algunas joyas después de su quiebre con Luis ‘Mago’ Jiménez, o la venta de prendas de lujo de su clóset para ayudar a su madre. Además del remate total de su sitio web a solo 9.990 pesos, sumado a los bajos precios que remató algunos productos de la marca Clo.

Hasta ahora, la empresaria no se ha referido al respecto.

