«Hemos ponido…»: Stefan Kramer causa revuelo con su primera imitación a Mara Sedini

Recientemente, Stefan Kramer sorprendió y sacó múltiples carcajadas con una nueva imitación, ligada a la contingencia.

En concreto, el humorista compartió un video e Instagram imitando a Mara Sedini, vocera del Gobierno de José Antonio Kast. Autoridad que ha estado en el centro de atención y ha sido muy criticada por algunos errores.

De este modo, Stefan Kramer se puso en el papel de la secretaria de Estado y sorprendió con su imitación.

En este contexto, sorprendió con canto y con una parodia de un video viral, en el cual Sedini empezó a correr para alejarse de la prensa.

«Nosotros estamos haciendo la pega, y si hay algo que les molesta es que nosotros estamos trabajando, y no venimos con la caña… y para los cargo tu tienes que tener gente responsable, gente capaz. Hemos ‘ponido’ todo nuestro trabajo. Ha sido difícil, pero lo estoy superando día a día para tratar de mejorar las respuestas», señaló Kramer en su imitación.

En este sentido, el humorista también expresó: «Cuando uno se somete a la realidad, es más real. El barril de de parafina hoy allá en España está alrededor de 2 euros, o sea, nosotros tenemos 160 millones de dólares, nosotros estamos paliando esta situación y no nos quedó otra alternativa…».

Las reacciones que dejó la nueva imitación de Stefan Kramer

Esta nueva imitación de Stefan Kramer dio mucho que hablar, por lo que se llenó de reacciones en redes sociales.

«Épico! Y sólo un mes»; «Te habías demorado hermano»; «Qué ven mis ojos? El retorno en gloria y majestad del mejor Kramer de todos (el que se burla de los poderosos)?»; «La boca la mueve igual jajajaja»; «Es que esto era lo que estaba esperando», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

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