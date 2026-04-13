Famoso exchico reality es acusado de no reconocer a su hijo: «Tuve que pasar mi embarazo, mi parto y mi postparto sola»

Recientemente, el modelo español y exparticipante del reality «Palabra de Honor» de Canal 13, Josué Bernal fue acusado de no hacerse cargo de su hijo de tres meses.

Según indica Aracelly Gómez, hace tres meses nació el hijo que habría tenido con el modelo.

En un video de la joven, el cual fue compartido por medio Infama, indica que «soy Aracelly Gómez, mamá y papá. Yo decidí traer a mi hijo a este mundo. Mi bebé tiene tres meses. Es lo más preciado de mi vida y si hago esto es netamente por él, porque quiero que la familia del padre de mi hijo se entere de que él existe»,

«Claramente no ha sido un año fácil. Tuve que pasar mi embarazo, mi parto y mi postparto sola, sin apoyo emocional ni contención económica de parte del papá de mi hijo en lo absoluto, ni siquiera cinco pesos», añadió Aracelly Gómez.

Además, expresó: «Desde que él se enteró de que estaba embarazada, solo quiso aportar para una situación que yo no quise llevar a cabo, sino que decidí continuar con mi decisión de ser madre y padre»

De este modo, la joven indicó que quiso dar a conocer la situación para que la familia paterna se pueda conectar con su hijo y no por funar al exparticipante del reality Palabra de Honor.

La dura respuesta de Josué Bernal

El exchico reality conversó con Infama y entregó su versión al respecto. De este modo, aseguró que no puede «confirmar ni negar nada».

Además, Josué Bernal expresó: «A esta chica la conozco de una noche, de nada más. No hay confirmación ni prueba de que ese niño sea mío. Parece que quiere buscar polémica, así que tampoco le voy a entrar al juego. De momento no me voy a pronunciar y dejaré esto en manos de la justicia».

De este modo, solamente queda esperar a la determinación que tome la justicia con respecto a esta supuesta paternidad.

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