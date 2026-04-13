«Vivo para vivir sin sufrimiento»: La Manola sorprendió con su visita a RadioActiva

El estudio de Radio Activa recibió una visita histórica este pasado viernes, con la llegada de Manola, una de sus auditoras más emblemáticas, quien lleva casi 20 años escuchando nuestra radio.

Acompañada por Jaime Proox y Roberto Rosinelli, la invitada, vestida de rojo y con harto brillo, llegó con todo para hacer reír a nuestros locutores.

Empezó lanzando el chiste de que quedó impactada por el material técnico: “Me da un poquito de susto, se ve muy gruesola” dijo respecto al micrófono del estudio.

Durante la entrevista, Manola detalló el éxito de su centro de estética y cómo su reconocimiento en redes sociales la ayudó a seguir impulsando su negocio.

Cómo le ha ido en la vida a Manola

Su faceta de estilista la ha tenido ocupada. Su local ubicado en Sebastopol 349, en el paradero 16 de Santa Rosa, ofrece servicios de color, depilación y uñas para hombres y mujeres.

Destacó que incluso “van hartos hombres a depilarse”.

Su popularidad ha crecido exponencialmente gracias a las redes sociales, asegurando que TikTok “le dio otro plus a mi negocio. Sí llega gente de TikTok, es muy entretenido”.

Sobre su vida personal, reveló que vivió diez años en el extranjero, específicamente en Argentina y Paraguay. A sus 64, en plena flor de la vida, Manola se describió como una mujer con calle y carácter:

“Cuando naciste en barrio…yo soy peligrosa, también tuve un tiempo que fui muy…entonces una capta”, afirmó al ser consultada sobre la seguridad en la vía pública.

Además, reveló un episodio de su pasado en la población José María Caro, señalando que la habían echado del sector, destacando que para que te pase eso, debes haber hecho algo. “Te lo juro, tuve que irme”, dijo.

La canción ‘Manola: corte gratis’

Uno de los momentos más destacados fue la reproducción de su propia canción titulada «La Manola: corte gratis», el cual ya circula en plataformas digitales.

El tema funciona como una pieza promocional de su trabajo como estilista. Describe la necesidad de acudir a una buena peluquera cuando el cabello crece, destacando que ella “anda con su cartera” y ofrece servicios de calidad.

Orgullosa y entusiasmada por su faceta musical, contó que uno de sus objetivos era vivir la experiencia de escuchar su canción en el estudio.

“Si yo sabía que tenía que estar acá, quería escucharla con ustedes”, mencionó.

Al finalizar, la estilista se mostró emocionada y dispuesta a repetir la experiencia, dejando un profundo mensaje:

“Últimamente vivo para hacer cosas agradables y sin sufrimiento”, concluyó, reafirmando que para los micrófonos de la 92.5 ella es siempre “materia dispuesta”.

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