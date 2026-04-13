Esposa de Kike Morandé tuvo su primera aparición en TV e impacto con inesperada confesión: «Espero morirme antes que…»

Recientemente, Josefina Fantini, esposa de Kike Morandé tuvo una inesperada aparición en televisión.

La mujer estuvo presente en el el primer capítulo de la nueva temporada del programa de espectáculos de Mega, «Only Friends».

En este contexto, Fantini conversó con Tonka Tomicic y entregó detalles de la relación que tiene con el famoso animador, a quien llenó de elogios. De hecho, lo definió como «generoso, amoroso, buena persona y súper amable con los demás».

«La gente lo quiere por algo; no es un tema de lucas, es un tema de persona, es un amor», añadió la esposa de Kike Morandé.

Sin embargo, Josefa reveló que no todo es bueno y dio a conocer una gran dificultad en la que ha pensado por años.

La impactante confesión de Josefina Fantini

La mujer hizo una confesión que generó gran impacto. Resulta que dio a conocer que no le gustaría en el funeral de Kike Morandé, ya que piensa que estaría «lleno de gente».

«Yo espero morirme antes que tú (Kike)… yo no quiero estar ahí (en el funeral), lo he dicho siempre», aseguró Josefina Fantini.

En este sentido, la mujer explicó en el programa de Mega que «a mí me ahoga (la tele), es difícil, es inentendible. Uno lo logra entender porque quiere a la persona, y va a todas. Es un boom que parte de nada y llega al tope de línea».

«Yo no me hubiera casado jamás con un famoso y entiendo a las otras parejas, me pongo en su lugar y los compadezco. Pero es lo que te toca, lo que uno eligió y lo que uno quiere. Igual tenemos todo lo que tenemos gracias a lo que ha hecho Kike», agregó Josefina Fantini.

Es importante mencionar que la pareja contrajo matrimonio previo a la fama que Kike Morandé ganó por su trabajo en la televisión.

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