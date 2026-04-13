Simón Pesutic y Vivianne Dietz confirman importante paso en su relación y las redes estallan

Recientemente, una querida pareja de actores chilenos sorprendió sus seguidores tras hacer un importante anuncio en redes sociales.

Se trata ni más ni menos que de Simón Pesutic y Vivianne Dietz, quienes confirmaron su relación hace casi dos años y que ahora se preparan para dar un nuevo paso.

Simón Pesutic y Vivianne Dietz anuncian importante decisión

Los icónicos artistas nacionales compartieron diversas fotografías en una publicación en su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia.

En concreto, los actores dieron a conocer que se fueron a vivir juntos. «Un jardín propio», escribió Vivianne Dietz.

De este modo, en la romántica publicación que subieron en Instagram, a través de diversas fotos en distintos lugares, la pareja mostró cómo es su hogar.

En este sentido, en los que se alcanza a ver en los registros, la casa de Simón Pesutic y Vivianne Dietz cuenta con una estética minimalista, ventanales grandes, un jardín y una piscina.

Múltiples reacciones en redes sociales

Como era de esperarse el anuncio realizado por los icónicos actores de teleseries nacionales generó múltiples reacciones. En este sentido, recibieron diversos mensajes de felicidades por parte de otros rostros televisivos y de sus seguidores.

«Aww amo, felicidades chicos!!», les escribió. En tanto, la actriz Antonia Bosman bromeó e indicó: «Cuando va a estar lista mi pieza??». Por su parte, Michelle Carvalho señaló: «Felicidades» y «los adoro».

«Me encanta la bella pareja que hacen. Transmiten pura paz; «Lindos!! Amor del bueno…»; «Te mereces todo lo bonitooo»; «Me encanta!! Que lindos!! Amo amooooooooo», fueron otros de los mensajes que Simón Pesutic y Vivianne Dietz recibieron.

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