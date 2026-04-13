Stefan Kramer revela desconocido encuentro con Gabriel Boric: esto fue lo que le dijo

Durante el viernes pasado, Stefan Kramer aterrizó en «El Portal del Web» de RadioActiva. Instancia, en la que promocionó su Show de Emergencia que llegará a distintos escenario. Sin embargo, también aprovechó de contar diversas anécdotas. Por ejemplo, un desconocido encuentro con Gabriel Boric.

En este sentido, el humorista reveló detalles de su renovado proceso creativo. Además aprovechó de revelar una desconocida anécdota con el anterior mandatario del país.

El encuentro de Stefan Kramer y Gabriel Boric

En su visita a RadioActiva, el destacado imitador contó su primera experiencia cercana con el expresidente Gabriel Boric.

De acuerdo al imitador, en el estadio, en un partido de Universidad Católica, estuvo observando detalladamente al exmandatario mientras este acomodaba un accesorio para su hija.

«Estar con una persona, vivir una experiencia donde tú piensas ‘ahora me voy a dedicar a observar para ver si lo puedo ser… No, estás pensando en eso. Y al no estar pensando en eso, lo estás viviendo, estás presente y llegás a tu casa a decir, no sabes lo que me pasó», expresó Stefan Kramer.

Además, entregó detalles de la conversación que tuvieron. «Me imagino que estás descansando. ‘¿Cómo descansando si vamos perdiendo? Por el partido».

Por otro lado, mencionó que Gabriel Boric le indicó: «He disfrutado mucho viéndome, viéndote a ti como soy yo. Un gusto».

El humorista habla de las críticas

Además, el imitador se refirió a los comentarios negativos que ha recibido. De este modo, habló de la frase «Kramer ya fue» que ha circulado en redes sociales.

De este modo, dio a conocer que a pesar de los cuestionamientos, tiene gran capacidad para recuperarse. «No soy de quedarme con lo negativo soy de esto pasó para algo bueno», indicó.

Stefan Kramer cuenta con 25 años de carrera y los celebrará con múltiples presentaciones en distintos lugares del país.

Se presenta hoy 13 de abril en Teatro Nescafe de las Artes (entradas por Ticketmaster), el 15 de abril en el Teatro Municipal de Antofagasta (entradas en Ticketpro), el 16 de abril en Teatro Municipal de Viña del Mar (entradas en Ticketpro) y el 18 de abril en Teatro Regional del Maule (entradas en Ticketpro)

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