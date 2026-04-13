Katy Perry en la mira: se le acusó de abusar sexualmente a una actriz y esto fue lo que dijo al respecto

Katy Perry, la artista estadounidense, se encuentra metida en una grave polémica. A pesar de que todo inició por sus dichos en el show de Justin Bieber en Coachella, una respuesta dejó un inesperado escándalo.

Y es que una reconocida actriz aseguró que la cantante habría abusado sexualmente de ella.

A través de la plataforma ‘Threads’ la intérprete en la serie ‘Orange is the New Black’ reveló los detalles del hecho y opinó sobre la actitud de Katy Perry.

Como respuesta, la cantante decidió dar su opinión ante la acusación.

¿Quién es la actriz?

Se trata de Ruby Rose, la actriz australiana que ha interpretado diferentes películas y series como ‘Orange is the new black’, ‘Resident Evil’, ‘John Wick 2’, entre otros.

En un post del medio musical Complex Music, la actriz aseguró que habría sido abusada sexualmente por Katy Perry.

Contó que hace casi dos décadas vivió un traumático momento con la estrella del pop:

“Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market Nightclub, en Melbourne. ¿A alguien le importa una mierda lo que piensa?”, dijo.

Este incidente ocurrió cuando Ruby Rose solo tenía 20 años. “Ahora tengo 40. He tardado casi dos décadas en decir esto públicamente”, agregó.

A su vez, definió este episodio como ‘un trauma y una agresión sexual’. Ante las dudas, Rose decidió contar cómo ocurrieron los hechos:

Según sus dichos, ella se habría encontrado sentada con unos amigos en medio de la fiesta, descansando con la cabeza apoyada en las piernas de una amiga.

En ese momento aparece Katy Perry, quien se le acercó y le habría hecho tocamientos inapropiados.

“Se inclinó, echó su ropa interior hacia un lado y frotó su asquerosa vagina en mi cara hasta que abrí los ojos y vomité”, comentó.

Además, aclaró que ella ya había contado esta historia, pero como una “historia divertida de borrachas”.

El motivo por el que Ruby Rose prefirió no contarlo antes, fue porque Katy Perry la ayudó a obtener su visa estadounidense. “Lo mantuve en secreto. Pero ya dije a todo el mundo que no es buena persona”, cerró.

Esto fue lo que respondió Katy Perry al respecto

El representante de la cantante aclaró al medio TMZ que las acusaciones de Ruby Rose “no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables”.

Por lo tanto, la cantante negó todo.

Y agregó que la actriz “tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.

También puedes leer: «Tocó fondo»: Popular cantante ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación tras múltiples polémicas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google