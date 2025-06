Palabra de Honor: ganadores del reality de Canal 13 se llevaron millonario monto y revelaron en qué lo van a gastar

Este domingo 1 de junio se llevó a cabo la final del reality de Canal 13, «Palabra de Honor». Oportunidad en los españoles Josué Bernal y Zoe Bayona se coronaron como los flamantes ganadores y obtuvieron una millonaria suma.

Vale señalar que esta instancia se impusieron ante Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

En este sentido, Zoe Bayona indicó: «Es un poco extraño todo esto, porque él no quería llegar conmigo a la final, pero las cosas tenían que ser así. Él estaba hecho para ganar este reality y desde el primer día yo dije que iba a ganar esto… y no nos equivocamos».

Por otro lado, Josue Bernal expresó: «Todavía lo estoy asimilando, no me lo creo, hubo momentos en que pensé que nos íbamos a quedar ahí encallados en el barro. Pero llegamos con la mentalidad de no rendirnos, la peleamos y le dimos la vuelta al juego, y acabamos ganando. Es uno de los días más felices de mi vida y agradezco a Chile por alentarnos hasta el último momento».

Además, agregó: «Yo no venía muy motivado por las diferencias que tengo con Zoe y que se incrementaron en el reality, yo no quería que fuera mi dupla… y respecto a la competencia en sí, yo siempre hice deportes, estaba seguro de mis capacidades y las de Zoe, y estaba confiado en que, aunque tengamos diferencias, siempre tenemos una gran conexión y si dejamos lo malo de lado, somos imparables».

El millonario premio de los ganadores de Palabra de Honor y en qué van a gastar el dinero

Vale señalar que Zoe Bayona tuvo que decidir entre lealtad o traición. De este modo, si escogía la primera opción, lo compartía con él. Mientras que si seleccionaba lo segundo se quedaba con todo el dinero por ganar en el programa de telerrealidad. En este sentido, la española eligió lealtad y compartieron el premio.

En esta sentido, la ganadora del reality de Canal 13, Palabra de Honor, señaló: «Usaré el dinero para invertir, porque tengo un dinero ahorrado y este es el inicio de una casita para mí».

Por otro lado, Josue Bernal indicó: «Quiero comprarme una furgoneta y camperizarla para seguir mis aventuras por el mundo».