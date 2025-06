«No podía parar de llorar»: Popular cantante chileno impacta tras confesar que padece preocupante enfermedad

En un reciente episodio de «La Divina Comida» (CHV), un popular cantante chileno sorprendió tras confesar que padece una complicada enfermad a sus 24 años.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Gino Mella, quien estuvo presente en el espacio televisivo junto a Daniel Valenzuela, Magdalena Montes y Disley Ramos.

En esta instancia, el popular artista urbano expresó: «Hace muy poco me diagnosticaron depresión y es un tema de conversación que yo ni siquiera lo he tenido con mi familia, porque es como fuerte igual».

Además, Gino Mella confesó que «Mi manera de ser siempre ha sido más para adentro». En este sentido, agregó: «No lloro ‘a los cuatro vientos’, y todas esas emociones me las guardo».

Vale señalar que el intérprete de «Te Exo de Menos», indicó que al darse cuenta de que necesitaba ayuda no aguantó el llanto. «No podía parar de llorar, lo intentaba y no podía», mencionó.

Además, Gino Mella contó: «Llamé a la clínica y dije ‘necesito ayuda’ y me inyectaron calmantes, antidepresivos, y luego de eso me sentí bien; pero dije ‘eso no es lo que quiero».

«No quiero estar medicándome, no quiero una vida en la que me acostumbre a los antidepresivos, quiero evitarlo porque conozco muchos casos en los que se acostumbran a eso», agregó el cantante.

Tras diagnóstico de depresión: Gino Mella confesó que se ha acercado a Dios

El cantante confesó en el programa de CHV, que debido a su diagnóstico ha estado más cerca del cristianismo. «Yo lo aprendí de mi abuela y de mi bisabuela, pero, realmente, a mi vida llegó un amigo».

Además, Gino Mella mencionó: «Siento que, desde que me acerqué a Dios, encontré mi propósito». En este sentido, indicó que «cuando yo voy a un show y veo las sonrisas de gente que yo nunca en mi vida había visto, se siente de un superpoder de alguna forma».

«Uno puede estar rodeado de gente y se siente solo», añadió el joven artista urbano. Asimismo, expresó que «no sabía dónde arrancar, no sabía dónde buscar».

«Empecé a autotratarme de alguna manera y empecé a hacer más deporte y me acerqué de nuevo más a Dios», confesó Gino Mella.