«Ya no quiero estar aquí»: Naya Fácil entrega detalles de su estado de salud tras ser internada de urgencia

Hace unos días, Naya Fácil dio a conocer que tuvo que ser internada de urgencia debido a una infección renal. De hecho, actualmente sigue en la clínica.

Según indicó la influencer, tuvo una pielonefritis que se debe a una infección urinaria asintomática, de la que todavía no se controla su avance. A esto se le suma que la joven fue diagnosticada de anemia.

En este sentido, Naya Fácil recurrió a sus redes sociales para informar sobre su estado de salud. Además, explicó qué pasará con el viaje que iba a realizar hacia Grecia junto a su hermana.

Naya Fácil entrega detalles de su estado de salud

A través de historias en su cuenta de Instagram, la joven mencionó: «Yo hablé con el doctor ayer, le dije ‘doctor, yo tengo ese viaje programado, estadía, todo’, y me dijo, les vuelvo a reiterar: ‘Yo no soy policía para retenerte, pero si tú te vas a ese viaje, esto puede seguir avanzando'».

«Me da lo mismo perder la plata, mi salud está primero», añadió Naya Fácil.

Además, este lunes, la influencer entregó más detalles con respecto al viaje. «Las estadías que tenía reservadas, una de $2 millones y otra de 300 mil, las perdí. Perdí todo, no me quisieron reembolsar ni un porcentaje», mencionó.

Por otra parte, sobre los vuelos que perdió, la influencer expresó: «Aún estoy peleándolos. Me tienen en un número de caso, pero no sé (qué pasará)». En este sentido, añadió: «Cancelé el viaje en su totalidad».

En tanto, sobre su estado de salud, Naya Fácil expresó: «Me tienen que estabilizar para que lo que tengo no siga avanzando y después de eso me dan de alta… supongo.

Asimismo, en otro post, la joven: »Ya no quiero estar aquí, quiero mi casa».

