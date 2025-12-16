Roberto Cox revela angustiante momento tras ser retenido por policía venezolana: «Pensábamos que no íbamos a volver»

Durante este martes, Roberto Cox reveló en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana» que junto a su equipo estuvo retenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela.

El comunicador dio a conocer que fue interrogado por más de seis horas. «Tomamos la decisión de contarlo ahora que ya estamos de vuelta. Es una situación que defino, sin exagerar, como uno de los peores días de mi vida», indicó.

Las palabras de Roberto Cox tras ser retenido por la policia de Venezuela

Este hecho se remonta al pasado jueves. Instancia en la que tras un despacho en la frontera de Colombia y Venezuela, en la que una madre se pudo comunicar con sus hijos que estaban en Chile.

Luego, tenían que realizar un despacho para «Contigo en Directo». De este modo, tuvieron que cambiarse desde el puente Simón Bolívar al Francisco de Paula Santander, el cual es menos transitado.

«Ahí, el punto de control venezolano está justo cuando termina el puente. Entonces, una vez que ingresas en auto, no puedes dar una vuelta en u, tienes que llegar hasta el final y pasar por el control», señaló Roberto Cox

«Nos empiezan a revisar el auto, los equipos, y se dan cuenta de inmediato de que teníamos cámara, micrófonos, la mochila que usamos para transmitir. Obviamente, estábamos trabajando para un medio de comunicación», agregó el periodista de CHV.

En este contexto, indicó que una situación generó un cambio en la actitud de los efectivos. «Se dieron cuenta de que nuestro camarógrafo había grabado un video de cuando nos estaban registrando. Quisimos mostrarle al productor de Contigo en directo lo que estaba pasando», indicó.

«Pidieron ver el celular del camarógrafo para observar qué habíamos grabado. Nos dicen que teníamos que ir al cuartel militar que está en la frontera. Ahí empezaron las 6 horas más largas de mi vida, porque pensábamos que no íbamos a volver a la brevedad a Colombia o a Chile», agregó Roberto Cox.

Además, el periodista reveló una complicada situación que vivieron. «Nos piden los celulares y el oficial de inteligencia lo pone en modo avión. Fue de los momentos más críticos, porque estábamos incomunicados. Nos pidieron las claves de los celulares y en silencio empezaron a revisarlos», señaló.

