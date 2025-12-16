Sorpresa total: Revelan tres nuevos embarazos que impactan a la farándula nacional
La periodista Cecilia Gutiérrez y Manu González dio a conocer que se trataría de "dos actrices y otro que parece ser que es político".
Recientemente, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez y Manu González dio a conocer que tres reconocidas figuras nacionales estarían embarazadas.
Vale señalar que durante este año, distintas mujeres relacionadas con el mundo del espectáculo han dado a conocer sus embarazos.
Entre ellas se encuentran Fernanda Salazar, Emilia Dides, Melina Noto, Eugenia Lemos, Sabrina Sosa, Rocío Marenco, Valentina Caballeros, entre otras.
Y de acuerdo a lo informado por Cecilia Gutiérrez y Manu González, todavía falta que algunos embarazos por conocer.
Revelan que todavía faltan embarazos por revelar
Hace algunos días, Infama ya había dado a conocer que hay algunos embarazos que todavía no se confirman.
Y recientemente, Cecilia Gutiérrez y Manu González hablaron de este tema en el podcast Bombastic y mencionaron que habría tres embarazos en el mundo del espectáculo.
En este sentido, indicaron: «Dos actrices y otro que parece ser que es político».
«Lo entiendo, una cosa es que esas personas se lo cuenten a su entorno, a su familia», señaló Manu González, quien indicó que por respeto, esto no se debe a conocer hasta que los padres entreguen la noticia.
En este sentido, la periodista Cecilia Gutiérrez dio a conocer que en Chile existe respeto al respecto y que en otros países como Argentina, los embarazos son filtrados por la prensa rápidamente.
De este modo, los comunicadores no dieron a conocer ningún nombre con respecto a las figuras que estarían embarazadas.
Es importante señalar que de acuerdo a Alfombra Roja de Canal 13, hace un tiempo se viene rumoreando que la actriz Mariana di Girolamo podría estar esperando un hijo con su esposo, el DJ Sebastián Román.
«Ha sido un año super significativo también; perdí a mi abuelo, se fue a otro lado, se extraña el tata… Yo personalmente estoy atravesando cambios bonitos», indicó la intérprete en una entrevista con ADN en Ruidosa Fest.
