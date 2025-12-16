«Me asusté mucho»: Querida participante de Fiebre de Baile sufrió preocupante accidente en ensayo

En el capítulo de este lunes del estelar de CHV, «Fiebre de Baile», cinco participantes destacaron tras enfrentarse en una de las disciplinas más complicadas: el aquadance.

Y en un ensayo, una querida participante del programa tuvo un preocupante accidente. Se trata de María José Quiroz, cuando preparaba su coreografía junto a su bailarín, Francisco Solar.

María José Quiroz sufrió doloroso accidente en ensayo de Fiebre de Baile

Luego de presentarse con «Inevitable» de Shakira, la humorista le entregó detalles la conductora Diana Bolocco del accidente que tuvo.

María José Quiroz y el bailarín explicaron que esto ocurrió mientras practicaban una pirueta,

«Un resbalón que ocurrió justo en una acrobacia, casi de las últimas», indicó Francisco Solar.

«Estaba muy resbaloso el ensayo y mi pierna derecha, al no flectarla, se resbaló y cayó sobre Coté», explicó el bailarín.

Además, María José Quiroz indicó que «después de lo que pasó, claramente no quería bailar, porque pensé que me había quebrado la nariz en el momento. Me sangró y todo, me asusté mucho».

Vale señalar que en el programa de baile mostraron imágenes del golpe que recibió la actriz y comediante.

«A medida que fue pasando, obviamente producción conversó conmigo, me dieron la opción de no bailar o de bailar mañana, como yo me sintiera. Fuimos de a poquito con Pancho decidiendo, hasta que al final tratamos de volver a confiar», indicó María José Quiroz.

Además, añadió: «Fueron, igual que para todos nuestros compañeros, muchos ensayos. Teníamos tantas ganas de hacerlo. De hecho hoy día, estaba tan tranquila antes de ensayar, era como ‘queremos hacer el aquadance’. Dije ‘no podemos perdernos esta oportunidad»

«Nos concretamos harto y yo me encomendé a todo para que no volviera a pasar. Pero lo hicimos, que es lo que queríamos», finalizó María José Quiroz.

