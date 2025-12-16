BARRIOMANÍA, el evento gratuito de lucha libre que llega Puente Alto antes de fin de año: Revisa cómo conseguir entradas

Antes de que finalice el año, se va a llevar a cabo un emocionante evento deportivo gratuito en Puente Alto. Se trata de BARRIOMANÍA de la agrupación El Barrio Lucha Libre.

La cita es para este sábado 20 de diciembre en el Gimnasio Irene Velázquez, el que se encuentra ubicado a pasos de la Plaza de Puente Alto.

Las puertas del recinto abrirán a las 17:00 horas. Mientras que el show iniciará a las 17:30 horas.

Vale señalar que este no es un evento aislado. Durante todo el año, la organización estuvo llevando la lucha libre a distintas villas y poblaciones de la comuna. Tales como la Villa Mariano Latorre, Bajos de Mena, El Duraznal, entre otras.

Y todas estas historias, convergen en este evento que busca consolidar a Puente Alto como un territorio deportivo.

Esta iniciativa cuenta con la organización y respaldo de la Corporación Municipal de Deporte y la Municipalidad de Puente Alto. De este modo, se espera un espectáculo de primer nivel y con acceso gratuito pata los vecinos.

Revisa los detalles de BARRIOMANÍA

El evento cuenta con un gran plato fuerte. Resulta que Chaky El Payaso hizo un reto abierto, al que respondieron dos pesos pesados.

Por un lado, el consolidado Anarko Montaña y Sinner, quien sorprende con su regreso. De este modo, se enfrentarán en una Triple Amenaza.

Además, la cartelera cuenta con otros nombres de importantes figuras como el actual rey clandestino CJC, Habitantes del Abismo, Dante Slayer, el «Mister Chile» Dylan Fabrizio, Raiden y el alcalde de Driver City Factor.

«Este es el cierre de un año de esfuerzo. Hemos llevado la lucha libre a distintas partes de la comuna y hoy cerramos en casa grande. BARRIOMANÍA demuestra que se puede montar un espectáculo de calidad con talento nacional, hecho del barrio para el barrio», indican desde la organización.

Vale señalar que las entradas son liberadas. El retiro se debe realizar de marea presencial en la Corporación Municipal de Deporte de Puente Alto y en El Barrio Lucha Libre.

