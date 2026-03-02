«Mucha protesta y mucha…»: Latife Soto enciende las alarmas tras predecir complejo panorama para el gobierno de José Antonio Kast

Recientemente, en el programa digital que comparte con José Antonio Neme, Latife Soto generó gran sorpresa tras lanzar predicciones con respecto a cómo le irá a Chile en el inicio del próximo Gobierno liderado por José Antonio Kast.

«En cuanto a Chile, para el mes de marzo veo algún tipo de protesta, paros y cosas. Va a estar bien activo el mes de marzo, pero después se va a calmar», adelantó la guía espiritual en inicio de su lectura de cartas.

Según las palabras de Latife Soto, las protestas que empezaron a desarrollarse hoy debido a problemas vinculados a los subsidios habitacionales «van a seguir en junio».

En este sentido, la tarotista señaló: «Para Chile viene todo un proceso de restauración. La escoba representa la limpieza y la restauración, como recuperar espacios públicos».

Latife Soto revela los grandes problemas que tendría que enfrentar el gobierno de José Antonio Kast

En el espacio digital, la guía espiritual reveló dos grandes problemas que enfrentaría el próximo gobierno liderado por José Antonio Kast.

De acuerdo a Latife Soto, se trataría de las protestas y del ámbito económico.

«Va a haber gente que va a querer molestar al gobierno que viene, con mucha protesta y mucha cosa», expresó.

Asimismo, Latife Soto señaló que «el gobierno no va a encontrar dinero; no hay dinero».

No obstante, la tarotista indicó que esta situación se logrará revertir.

«Van a encontrar la forma de reparar (la situación) y vamos a tener noticias, porque este nuevo presidente ha pensado mucho en ayudar a la gente afectada en el sur, tiene en mente eso», indicó.

«A la gente sin casa del sur y Valparaíso; va a querer conseguir dinero para ayudar en eso. Ayudar a la gente que está muy desanimada», añadió Latife Soto.

