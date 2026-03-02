¿Lluvia en la Región Metropolitana?: conoce cuándo se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago y cuánta agua caería

Ya llegó marzo y el verano tiene sus días contados. De hecho, ya se está oscureciendo más temprano, lo que es una señal de que se acerca el cambio de estación. Además, existen probabilidades de que regrese próximamente la lluvia en la Región Metropolitana.

En concreto, durante la jornada de este lunes se podrían desarrollar algunas precipitaciones durante la tarde.

Lluvia en la Región Metropolitana: revisa cuánta agua podría caer

El sitio especializado en meteorología, Meteored, dio a conocer a través de su sitio web que entre 16:00 y pasado las 18:00 horas podrían caer algunas gotas en Santiago. Sin embargo, se trataría de algo débil y solamente caerían 0.4 mm de agua.

Además, se podría desarrollar lluvia en otras zonas de la Región Metropolitana. De acuerdo al portal ya nombrado, a las 20:00 horas podría caer 0.1 mm de precipitaciones en Tiltil.

En tanto, en San José de Maipo se esperan más precipitaciones. Estas se desarrollarían desde antes del mediodía hasta las 19:00 horas y su intensidad iría variando. Esto dejaría 2 mm de agua.

En el caso de Paine, se podría desarrollar lluvia débil entre 16:00 y pasado las 18:00 horas. Caerían 1.1 mm de precipitaciones, según Meteored.

Por otro lado, en Villa Alhué se presentarían gotas entre 13:00 y después de las 17:00 horas. En total serían 1.6 mm de agua.

Además, Meteored informó que en Melipilla se podían desarrollar chubascos desde las 14:00 horas, las que se extenderían por cerca de dos horas. Sin embargo, solamente serían 0.4 mm de precipitaciones.

Es importante señalar que según el sitio ya nombrado no se espera lluvia durante este lunes ni el resto de la semana en Curacaví.

Por otro lado, en San José de Maipo se podrían volver a desarrollar precipitaciones durante el domingo 8 de marzo. Instancia en la que caerían 0.6 mm de agua.

Además, de acuerdo a Meteored, durante el resto de esta semana no se desarrollaría lluvia en otros sectores de la Región Metropolitana. Sin embargo, es recomendable estar pendientes al pronóstico del tiempo, ya que puede ir variando en los días que vienen.

