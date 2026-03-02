“Una jugada chueca” humorista acusa plagio de comediante en el Festival de la Comedia de CHV

El Festival de la Comedia 2026 de Chilevisión ha marcado presencia con las rutinas de diversos humoristas presentándose en vivo. Una de ellas, causó polémica al revelarse que cierto comediante habría plagiado una rutina de otro colega.

La situación fue publicada por el autor de los chistes en sus redes sociales, donde exclamó sentirse pasado a llevar. “Me robaron o no? Ven lo mismo que yo?” escribió en la publicación.

La problemática causó revuelo por los usuarios, quienes pidieron que el acusado se pronunciara al respecto. Así fue como el comediante habló con un video respondiendo a la acusación.

“Esto no se hace”

Se trata de Sebastián Parra, comediante y host del podcast “El Consultorio”, que cuenta con más de 500 mil seguidores en Instagram, donde suele publicar extractos de dicho podcast.

El comediante subió un video a su cuenta de Instagram, donde pidió ayuda de sus seguidores para calificar si dicho plagio es una exageración por parte de él, o en verdad su rutina fue robada.

Joche Vidal, comediante que se presentó el 21 de febrero en el Festival de la Comedia de Chilevisión, es quien habría copiado parte de la rutina de Parra.

Según indica en la publicación, el plagio surge de una presentación de Parra en el año 2023, donde hacía su show “En las nubes”. Allí fue cuando conoció a Joche Vidal, quien después fue telonero de sus shows y formaron un gran lazo amistoso.

El plagio en sí, explica Parra que ocurre cuando él solía hacer en su rutina una interpretación de rap, en la que después quedaba cansado y se iba del show para mostrar un video desde “fuera del escenario” donde habían personas que lo animaban a volver al show. Esa misma actuación realizó Joche Vidal en su presentación, solo que cambiando un par de palabras.

“Me cuesta creer que esto sea una coincidencia” mencionó el humorista en el video, asegurando que Vidal había visto la rutina miles de veces, lo cual asumiría que es una copia del show. “No sé…qué injusto”, reclamó.

La respuesta de Joche Vidal

Ante la divulgación en redes sociales, el humorista acusado respondió con un video en su cuenta de Instagram. En él, explica lo planteado y ofrece disculpas a Sebastián Parra.

Aseguró que su rutina “nunca fue a conciencia lo similar que hay en los videos” y que no hubo intenciones de copiar su presentación. “La búsqueda nunca fue copiarle ni nada de eso”, mencionó.

Sin embargo, asumió que existen similitudes en los extractos de cada rutina, pero que esto surge por ser parte de su inspiración para los sketches.

A su vez, aludió a que desde la producción del programa, le cambiaron guiones y editaron los videos de la rutina, debido al apuro de publicarlos, quedando así los extractos que llamó la atención de Parra.

“Y si alguien se sintió pasado a llevar, insisto, mil disculpas”, finalizó en el video, el cual etiquetó a Parra y limitó los comentarios.

