Confirman a destacado humorista que brilló en el Festival de Viña para la nueva versión de «El Club de la Comedia»

Durante la semana pasada, desde Chilevisión anunciaron que próximamente se estrenará una nueva versión del recordado programa «El Club de la Comedia», el que llega en marzo a las pantallas.

Vale señalar que esta edición tendrá un nuevo elenco. Este se compone de figuras ligadas al humor tradicional y a las redes sociales.

De este modo, un personaje que será parte de esta nueva versión del evento es Patricio «Pato» Pimienta, quien fue parte del ciclo original. Y ahora el comediante será el encargado de la de la dirección creativa de los capítulos.

Por otro lado, también se confirmó la participación en el programa de comediantes que eran parte de «Detrás del Muro» y que optaron por no partir a Mega. Hablamos de María José Quiroz y Kurt Carrera.

Además, también se anunció a Claudio Michaux, quien alcanzó gran popularidad luego de ser parte de los react oficiales de programas como Gran Hermano Chile y Fiebre de Baile.

Entre los confirmados también destacan nombres como los de Gonzalo Trujillo, Diddier «Bodoque» Marín, Jennifer «Lady Garfia» Adaros, Liss La Cubana y Sebastián Layseca.

Pato Pimienta confirma a destacado humorista para la nueva versión de «El Club de la Comedia»

En conversación con Culto de La Tercera, Pato Pimienta adelantó detalles de la nueva versión del programa.

«He tenido una relación bien estrecha con la gente del Club de la Comedia clásico. Tenemos algunas sorpresas con ellos, los tenemos de invitados en algunos capítulos. Así que igual vamos a tener cositas bien especiales para los primeros capítulos», indicó.

«En ese sentido, ya he conversado con los compañeros y sí vamos a hacer cositas con el club antiguo», agregó Pato Pimienta.

Además, mencionó: «Vamos a hacer crossovers. Vamos a mezclar nuestros nuevos gags, que estamos grabando, con unos gags muy clásicos de El Club de la Comedia».

Por otro lado, el histórico miembro de El Club de la Comedia dio a conocer que un reconocido humorista que brilló en el Festival de Viña será parte del elenco. Se trata ni más ni menos que de Diego Urrutia.

