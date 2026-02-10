Popular figura demandó a Mega por millonario monto y acusa irregularidades: «Muy serias»

Desde hace un tiempo que existen conflictos entre el experto en moda Di Mondo y mega, los que al parecer están lejos de terminar.

Todo comenzó luego de que el fashionista acusó al canal de llevarlo con visa de turista y no de trabajo a Perú para ser parte del reality El Internado.

Vale señalar que Di Mondo ha hablado del tema en diversas oportunidades. En este sentido, recientemente en conversación Las Últimas Noticias reveló que puso una denuncia contra Mega.

«Yo hago las cosas bien legales», señaló en dicha oportunidad.

y en conversación el matinal de Canal 13, Tu Día entregó más detalles de esta denuncia.

La denuncia de Di Mondo a Mega

En conversación con el programa matutino, el experto en moda indicó: «Este 3 de febrero hice la demanda laboral a Mega por $705 millones por todas las irregularidades, no sólo el tema de las visas, también otras muy serias».

Recordemos que durante el año pasado, Mega anunció a Di Mondo como el primer participante de El Internado. Sin embargo, finalmente no apareció en pantalla. Algo que llamó la atención de los televidentes.

En este sentido, el socialité fue el encargado de dar a conocer las razones de por qué finalmente nunca fue parte del reality.

Sin embargo, esto no es todo. La polémica ha seguido creciendo. De hecho, Di Mondo acusó que desde Mega no lo invitaron a la Gala del Festival de Viña debido a este problema legal.

También te podría interesar: «No logrará el éxito que espera»: Reconocida tarotista adelanta complejo panorama para tres humoristas del Festival de Viña 2026

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google