«No logrará el éxito que espera»: Reconocida tarotista adelanta complejo panorama para tres humoristas del Festival de Viña 2026

Cada vez falta menos para el Festival de Viña 2026 y como todos los años ya hay expectación con respecto a cómo le irá a los humoristas.

En este sentido, recientemente en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, la tarotista María Yubitza Ortubia también conocida como la «Reina del Tarot» adelantó que algunos comediantes enfrentarían situaciones complicadas.

Las predicciones de la «Reina del Tarot»

Primero, la tarotista habló de Pastor Rocha, quien se presentará el 27 de febrero.

«Al inicio habrá unos chistes que van a incomodar, luego se tendrá que regular y empezará a cambiar la rutina», indicó en el programa de Canal 13.

La «Reina del Tarot» indicó que el Pastor Rocha tendría más de una rutina. De este modo, si la primera no funcionara probaría con la segunda.

En este sentido, indicó: «Está preparado para generar polémica. Los chistes del inicio serán para el knock-out, pero no logrará el éxito que espera».

Además, aseguró que el paso del humorista en el Festival de Viña será «sin pena ni gloria», a pesar de sus ganas de triunfar.

Por otro lado, con respecto a Esteban Düch señaló que «le sale el diablo. Algo va a pasar esa noche (…) viene un ambiente tenso, pero lo sabrá revertir, va a ser complejo, no va a ser tan sencillo».

En este sentido, la tarotista indicó que tendría un complejo inicio, pero que lo revertiría. «La va a terminar mucho mejor de cómo la empezó, tiene que tener temple de cero», indicó.

Con respecto a Piare con P, María Yubitza Ortubia señaló: «Ella no va a encantar al público. La va a tener un poco más difícil».

«Ella está ahí y el público está de espaldas, eso es lo que me muestra el tarot», agregó.

Además, indicó que a Stefan Kramer le irá bien, aunque tendría una rutina poco riesgosa.

En tanto, señaló que a Rodrigo Villegas también tendrá éxito y que está «muerto de miedo».

Mientras que con respecto a Asskha Sumathra, expresó: «Ella va a marcar un hito en la Quinta Vergara. No va ser tan solo un show, va a hacer show, espectáculo, va a jugar mucho en el escenario».

