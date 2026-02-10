“Toda mi vida se trató de disciplina”: Toly Fu y sus primeros pasos como artista de rancheras

Oliver Alonso es Toly Fu, el destacado cantante oriundo de Peñaflor que fusiona el reggaetón urbano con el estilo de las rancheras, lanzó su primer álbum “Disciplina” el pasado 5 de febrero.

Y recientemente, en «El Portal del Web» de RadioActiva, conversó acerca de su historia y cómo en su vida ha tratado de ser disciplinado para lograr su carrera como artista.

La guitarra a escondidas del colegio

Su familia no es de artistas, ni mucho menos de cantantes. No sabía cantar ni tocar la guitarra, pero las ganas de querer triunfar eran más grandes.

Aprendió a tocar instrumentos por YouTube, viendo tutoriales. Cuando quiso dedicarse a la música no podía costearse una guitarra, así que cuando iba al colegio, aprovechaba de llevarse la guitarra para practicar en su casa. “Yo no era de los niños que nacen con el don de cantar”, mencionó.

Es así, como viendo y practicando pudo aprender a tocar diversos instrumentos. Pura disciplina.

¿De dónde nace su pasión?

Su admiración eran las rancheras, pero se dio cuenta que en ese entonces, el género urbano era lo que estaba sonando, sin embargo, él no cabía en esas casillas. “Yo soy más de sentimiento”, dijo.

Empezó con una banda de cumbia cuando iba en tercero medio, donde sus mayores inspiraciones eran La Combo Tortuga, Chico Trujillo, Santa Feria y rancheras.

En un show, vio a Los Pincheira del Sur cantar y al ver que el grupo “le ponía sentimiento” al espectáculo, pensó y se dio cuenta que debía hacer una ranchera. Después de tanto pensarlo, volvió a verlos y ahí reafirmó que su camino eran las rancheras y no solo la música urbana.

Teniendo más práctica, Toly Fu se subía a las micros que recorrían Estación Central y, a pesar de que nadie lo pescaba, se armaba de valor y empezaba con bromas hacia el público. Luego, tocaba una canción de Chico Trujillo. “Estaba nervioso, pero al final yo quería dedicarme a la música, así que démosle”, pensaba cada vez que cantaba en la micro.

“Estos son los primeros escenarios que uno tiene que vivir para llegar a más gente. Ahora puedo hacerlo sin miedo”, mencionó.

Y su carrera despegó. Con altos y bajos.

No todo iba en buen territorio. Detalló que casi pierde su futuro como cantante por preferir la vida de las fiestas. Le gustaba pasarla bien, era un poco loco, pero decidió enfocarse. De igual manera, afirma que es necesario pasar por el lado oscuro para tener inspiración.

Se tatuó la palabra disciplina porque necesitaba enfocarse, disciplinarse. El 10% era la buena suerte, todo lo demás, disciplina. “Me puse 100% para lo que quería”, destacó.

La buena relación con su equipo

Habló sobre cómo la relación con su equipo lo ha ayudado a poder consolidarse como artista. “Si uno no tiene buenos técnicos, el show queda con gusto a poco”, comentó.

Lo que más le gusta de la ranchera es el sabor que expresa cada canción. “Los sonidos son alegres, para disfrutar”. La velocidad de las rancheras hace que las personas quieran automáticamente bailar y pasarla bien. Eso es lo que quiere lograr Toly Fu en cada presentación.

“Gracias a Dios, somos puros apasionados y confío en el equipo que tengo”, finalizó.

Lo que se viene para Toly Fu

“Disciplina, mi primer álbum, es como mi guagüita. El nombre significa sobre cómo mi vida ha tratado de disciplina y la vida oscura», indicó Toly Fu.

Además, el joven cantante recordó que tendrá su primer show en el Teatro Caupolicán este 9 de mayo y que las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket.

