«A los que han creído en mí»: Barby Moscoso, la chilena que deslumbró bailando en el show del Super Bowl de Bad Bunny

El gran show de medio tiempo del Super Bowl fue todo un éxito. Y por si fuera poco, Chile tuvo participación en el hito televisivo más comentado en estas últimas semanas. Gracias a Bárbara Moscoso, mejor apodada como “Barby”, la bailarina chilena que estuvo en el gran espectáculo protagonizado por Bad Bunny.

“Hoy celebro este momento con gratitud, orgullo y el corazón lleno”, publicó en un post de Instagram. En sus inicios, la bailarina fue integrante de los programas nacionales como Rojo, Aquí se baila y Fiebre de Baile.

La historia de Barby

La figura comenzó a ser conocida para el público chileno en el 2007, cuando estuvo en la primera versión de Rojo en TVN.

Posteriormente, fue la bailarina de Rodrigo Díaz en el programa de Chilevisión Fiebre de Baile, en el año 2010. La dupla se convirtió en los ganadores de la temporada.

También participó en el programa de Canal 13, Aquí se baila, en 2022.

Luego, la bailarina y coreógrafa profesional, tomó rumbo a los Estados Unidos para seguir profesionalizando su carrera en la danza. Es así como, con el paso del tiempo, ha bailado para artistas latinos como Daddy Yankee, Luis Fonsi, Marc Anthony, Karol G, y muchos más.

Su trayectoria

Además de cubrir artistas internacionales, ha tenido la oportunidad de participar en diferentes premiaciones, tales como: Latín Billboard Awards, Premios Tu Mundo, American Music Awards, Latín Grammy, Premios Juventud y Premios Lo Nuestro.

Y no solo estuvo en la televisión en los programas nacionales, sino que también bailó para programas como: So You Think You Can Dance, Mira Quien Baila, Sábado Gigante, Snow Fall, Nuestra Belleza Latina y varios programas de Univisión, Telemundo, América TV.

Ahora, obtiene un nuevo hito a su vida profesional al haber bailado para el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. El momento donde mejor se aprecia, es en la escena de la boda, cuando el puertorriqueño comienza a bailar con Lady Gaga. Ahí, es cuando “Barby” toma protagonismo y baila junto a sus compañeros del espectáculo.

Representando al país en el mundo de la danza, la profesional dedicó unas tiernas palabras en un post de Instagram. “Esta Barby nunca pensó que iba a llegar aquí”, indicó Barby Moscoso.

“Hay sueños que parecen demasiado grandes…y hoy uno de esos sueños se cumplió. La misma niña que soñaba frente al espejo, pudo bailar en uno de los escenarios más grandes del mundo”, escribió la bailarina, adjuntando una fotografía de ella al lado de Bad Bunny y Lady Gaga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barby Moscoso (@barbydmc)

El show de medio tiempo culminó como el espectáculo más visto del Super Bowl, superando a quien llevaba el primer puesto, Kendrick Lamar.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google