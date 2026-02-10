«Le gritaba a la producción»: Acusan a Cony Capelli de hacer un potente escándalo previo a su renuncia a Fiebre de Baile y su manager respondió

En el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos dio a conocer que Cony Capelli habría protagonizado una polémica situación previo a su renuncia a Fiebre de Baile de Chilevisión.

«Me contaron que los gritos iban y venían el lunes (pasado). Fue una cosa donde la Cony Capelli estaba absolutamente descompensada, le gritaba a la producción de una manera heavy», contó la exmodelo.

«No fue algo bajo perfil y sé que muchas personas que estaban ahí de la producción lo escucharon, porque los gritos se escuchaban hasta afuera», añadió.

Es importante mencionar que desde el programa de CHV y la misma Cony Capelli indicaron que el motivo de la decisión fue cuidar su salud mental.

Por otro lado, Adriana Barrientos también se refirió a las recientes vacaciones de la ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile.

«No me cabe la menor duda de que debe haber asistido a los especialistas el martes, ya pongámosle que le creo. La licencia se la dieron martes, miércoles, jueves. Si fue así, ella está diciendo que CHV no le habría respetado la licencia el martes y le habrían pedido ir», indicó.

«Me parece raro. Solo para mí. Sin saber nada. Se me ocurre que quizás la licencia fue presentada desde el miércoles en adelante. Porque lo que ella no quería era ir al Movistar Arena y estaba dispuesta a recibir una multa», añadió Adriana Barrientos en dicha oportunidad.

Suro Solar respondió a dichos de Adriana Barrientos sobre Cony Capelli

En conversación con Página 7, el manager de Cony Capelli, Suro Solar expresó: «Eso es totalmente falso. De hecho, fue una reunión demasiado emotiva, donde era más llorar por el cariño. Así fue la nota de la conversación con la producción».

En este sentido, expresó: «En ningún momento hubo gritos, te lo puedo decir, porque yo estuve ahí. Así que solo tengo que decir eso, que no hubo gritos y no es verdad lo que dice Adriana Barrientos».

Además, Suro Solar indicó que «fue más bien una despedida muy emotiva y con cariño para motivarla a continuar, pero lejos de que fuera a gritos».

