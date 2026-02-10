“Hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón”: muere el padre de David Bisbal a los 84 años

José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal, ha fallecido a los 84 años por un alzhéimer que padecía desde hace años. Su fallecimiento ocurrió este martes 10 de febrero en una residencia de Almería. “Hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón”, escribió el cantante en una dedicatoria por medio de Instagram.

Nacido el 1 de diciembre de 1941, en Almería, Plaza Vieja. Fue uno de los deportistas más ilustres de su ciudad, tras ser el primer campeón de España de boxeo de Almería, título que ganó siete veces.

Según señala La Voz de Almería, justo este martes José Bisbal cumplía 50 años del último combate como boxeador profesional, frente al canario Ramón García Marichal.

Debido a su delicado estado de salud por el alzhéimer, el padre del cantante se encontraba en una residencia, donde era bien tratado y con cariño. El Diario de Almería, recuerda su trayectoria, desde campeón amateur de Andalucía hasta subcampeón de España en 1960.

Con un total de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, el boxeador combatió en el extranjero con fuertes enfrentamientos como el sueco Jan Persson, quien venció en dos ocasiones.

Las palabras de David Bisbal

Mediante su cuenta de Instagram @davidbisbal, dedicó unas sinceras palabras tras el anuncio de su difunto padre.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón”, escribió.

“Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, finalizó con un emoji de corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Davidbisbal (@davidbisbal)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google