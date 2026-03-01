«Figuraba en el suelo sangrando»: Rostro de TV impactó tras explicar los motivos de su ausencia en su programa

El periodista de espectáculos y conductor del Que Te Lo Digo, Sergio Rojas, se ausentó al programa durante la transmisión de este jueves. El comunicador no avisó su ausencia, no se entregaron explicaciones, y tampoco habló mediante sus redes.

Sin embargo, el día viernes, apareció nuevamente en el programa, y antes de empezar, explicó los motivos.

Sergio Rojas impactó tras explicar los motivos de su ausencia en su programa

Tras ausentarse el día jueves, Sergio Rojas apareció al día siguiente, con parches y heridas en su cara. Así, a través de un video en YouTube explicó por qué se ausentó: «Les quería contar por qué no fui a grabar el jueves el Que te lo digo. El miércoles fui a grabar Modo Cahuín a la casa de Daniella Campos y resulta que después del programa, nos quedamos compartiendo».

«En una de esas cosas, me levanté y me pegué con un pilar en la nariz, salió mucha sangre, las niñas se asustaron porque yo figuraba en el suelo sangrando«, explicó el periodista.

En esa misma línea, Sergio Rojas relató: «Ellas no sabían qué había pasado. Me llevaron a la clínica y actuaron súper rápido. Al otro día no podía ir porque estaba muy incoherente al hablar y al pensar, porque me pusieron morfina».

Incluso, aseguró que se iba a ir para su casa al día siguiente, «pero la Dani me dijo que no. Me cuidaron, se portaron súper bien«, explicó.

Por último, Sergio Rojas le bajó el perfil a la situación: «Fue un accidente casero que le puede pasar a cualquiera, hay que tener cuidado. El viernes, cuando me sentí mejor, me vine donde mi mamá y fui al programa«.

