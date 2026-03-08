«Lloramos harto»: Vasco Moulian entregó más detalles sobre la abrupta renuncia de Julio César Rodríguez de Chilevisión

Julio César Rodríguez sorprendió este viernes tras presentar su renuncia a Chilevisión, luego de más de una década en la estación. Cabe recordar que el comunicador también ejercía el rol de ejecutivo en el canal.

Sin embargo, eso llegó a su fin, luego de que él mismo confirmara su salida de la casa televisiva.

Vasco Moulian entregó más detalles sobre la abrupta renuncia de Julio César Rodríguez de Chilevisión

Quién estuvo presente en el canal, en el momento de su renuncia fue Vasco Moulian. El actor y jurado de Fiebre de Baile, relató el momento en conversación con Las Últimas Noticias: «Estaban todos muy afectados en el canal… Yo, que estuve mucho rato en la oficina de Julio hasta que se fuera, olvídate de cómo entraba la gente a despedirse y llorarlo«.

«Fue súper potente, entre los momentos más emotivos. Imagínate lo lindo que es ver un legado no solamente profesional, sino que también emocional muy importante», destacó Vasco Mouilan.

Vasco Moulian también aseguró que Julio César Rodríguez estaba tranquilo, aunque con mucha pena, «Lloramos harto«, señaló.

Respecto a su paso por el canal, Vasco Moulian destacó de Rodríguez su «intuición televisiva, capacidad de trabajo y una mirada poco tradicional sobre cómo hacer industria«.

Por último, tuvo buenas palabras para su compañero de trabajo: «Nunca vi a un ser humano trabajar tanto como Julio, nunca… Nunca vi a alguien con esa capacidad de trabajo impresionante, con ese talento, con esa calle«.

