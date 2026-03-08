«Hoy se duerme por estos lados…»: Rostro de TV preocupó a sus seguidores con video desde la clínica

Hace un par de días, la comunicadora y rostro de TVN, Carla Jara, subió una historia a su Instagram que preocupó a sus seguidores. Junto a una foto en la camilla de una clínica, escribió: «Hoy se duerme por estos lados«.

Recién anoche, la comunicadora utilizó el mismo método para dar explicaciones a sus fanáticos, que estaban preocupados por su estado de salud.

Carla Jara preocupó a sus seguidores con video desde la clínica

Mediante una historia de Instagram, Carla Jara explicó desde la clínica el motivo por el que estuvo hospitalizada: «Gracias a todos los que me han escrito. No he podido contestar porque estaba muy mareada con tanto remedio, pero no tuve nada grave», comentó de entrada.

La comunicadora se refirió a que el accidente ocurrió en «El Medio Día«: «Después del programa me dio un tirón muy fuerte en la espalda. Venía con un pequeño dolor, pero ayer se me gatilló un dolor muy fuerte que me dejó chueca y me tuve que venir a la clínica».

«Como era tan intenso todo, hoy me tuvieron que hacer un bloqueo facetario, me tuvieron que infiltrar para sentirme mejor«, explicó la comunicadora.

Eso sí, al final del video Carla Jara comentó que ha mejorado bastante en su estado de salud: «Ya estoy mejor, por eso esta carita. Y ya a ver si vuelvo mañana (domingo) a la casa. Muchas gracias por su preocupación«.

