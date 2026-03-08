Destacado actor revela que padece cáncer en fase terminal: “Estoy entrando en las últimas etapas de mi vida”

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha golpeado duramente al mundo del cine. Resulta que Finnian Garbutt, actor británico de 28 años, dio a conocer que padece cáncer en etapa terminal.

El intérprete comunicó la noticia en sus redes sociales, donde entregó detalles del complejo momento que vive.

Destacado actor revela que padece cáncer en fase terminal

El protagonista de “Hope Street” reveló que todo inició luego de que fuera al hospital por un intenso dolor de espalda y cadera. Posteriormente, fue diagnosticado con melanoma.

“Lamentablemente, los análisis han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas etapas de mi vida”, expresó.

Además, Finnian Garbutt indicó: “Estoy compartiendo esto porque es realmente difícil decírselo a las personas individualmente. Y espero que ahora que es público, pueda disfrutar del tiempo con mi increíble familia y amigos”.

Por otro lado, el actor dio a conocer que desde que fue diagnosticado ha vivido cosas importantes en su vida. “30 episodios en un programa de televisión, ser el protagonista en una película (que debería salir pronto), comprar mi propia casa, casarme con mi mejor amiga y convertirme en padre de la niña más increíble que nunca deja de hacerme sonreír”, señaló.

Vale señalar que durante esta semana, Finnian Garbutt dio a conocer que empezó una campaña de GoFundMe. Esto, con el fin de aportar en el futuro de su esposa y su hija.

“No publico esto para expresar compasión y no quiero que nadie done si no puede permitírselo. Solo quiero que mi esposa y mi bebé tengan la vida que se merecen y quería ser yo quien se la proporcionara, algo que lamentablemente ya no es posible”, indicó.

